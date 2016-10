RAPPROCHEMENT DES EUROPÉENS AVEC LES PAYS ARABES L'exemple algérien cité en modèle

Par Ali TIRICHINE -

Le continent africain peut devenir, en 30 ans, la nouvelle Chine et l'usine du monde.

Jean-Louis Guigou pense que puisque les Français et les Européens ont peur du terrorisme, peur des immigrés, peur de l'islam, peur de la perte de leur identité, «les politiques devraient proposer des solutions pour réduire ces peurs».

Dans une tribune, il propose de mener le combat contre le terrorisme et pour l'émancipation des peuples. Il affirme «haut et fort que si nous ne voulons pas que les Arabes et les Africains émigrent en masse, chassés par la pauvreté plus que par les guerres, il faut activement contribuer à leur développement». Il ose même dire que «si nous ne voulons pas voir les populations du Sud émigrer vers les emplois industriels du Nord, c'est le capital du Nord qui doit se déplacer au Sud».

Pourquoi donc continuer avec des productions réalisées au Nord grâce à de la main-d'oeuvre immigrée? se demande-t-il avant d'avancer que désormais, pour vendre en Afrique, il faut, en grande partie, produire en Afrique. «Suez l'a bien compris et, pour assurer l'approvisionnement en eau 24h/24h à Alger, exporte son savoir-faire avec seulement une vingtaine d'ingénieurs et de cadres», cite-t-il comme exemple. Selon Jean-Louis Guigou, le continent africain peut devenir, en 30 ans, la nouvelle Chine et l'usine du monde pour au moins trois motifs. Tout d'abord, sa jeunesse, l'enthousiasme, l'optimisme, le retour des élites... donnent à ces pays un dynamisme surprenant, où l'on côtoie le pire (Boko Haram) et le meilleur (le numérique). Mais aussi, l'évolution du commerce international qui, depuis la crise de 2008, voit la régionalisation progresser tandis que la mondialisation régresse, accélère le compactage des chaînes de valeur et le découplage de l'économie entre pays voisins de niveau et de développement différents.

Il est admiratif devant la manière avec laquelle il y a une chance pour la France et pour l'Europe d'avoir à partager leur développement avec les pays arabes à reconstruire et les pays africains à développer!

A ces deux motifs, s'ajoute la perspective, comme le prévoit la Banque mondiale, de voir 85 millions d'emplois qui vont se délocaliser de la Chine vers l'Afrique et pas vers l'Ocde!

A l'approche des élections dans des pays européens, il espère que les débats politiques, en France, en Allemagne, en Italie, ainsi que dans le reste de l'Europe, ne vont pas être égocentrés. Il propose aussi une banque intercontinentale cogérée, un traité de codéveloppement qui assure la sécurité et la mobilité des hommes, des biens et des capitaux ainsi qu'une fondation internationale pour préparer ensemble l'avenir avec l'Afrique.