CRÉATION D'ENTREPRISES ET D'EMPLOIS À BÉJAÏA Le privé se taille la part du lion

Par Arezki SLIMANI -

L'agence de wilaya de l'emploi de Béjaïa a réussi le pari de placer plus de

16 324 demandeurs d'emploi dans les différentes entreprises économiques, dont 13.985 dans le cadre classique et 1224 dans le cadre du CTA (contrat de travail aidé) et 1219 dans le cadre du Daip.

«91,5% des placements ont été effectués dans le secteur économique privé et 8,5% dans le secteur économique public», nous a précisé hier le chef de cette agence M.Bellaggoune Rochdi. Joint par téléphone, M.Bellaggoune a indiqué que «5922 offres d'emploi ont été enregistrées dans le secteur du Btph soit un taux de 34,33% du total d'offres enregistrées, en deuxième position le secteur de l'industrie avec 5754 offres enregistrées pour un taux de 33,35%,le secteur des services vient en troisième position avec 3957 offres pour 22,94%et le commerce avec 1469 pour le secteur de l'agriculture 150 offres d'emploi ont été enregistrées». A Béjaïa, le nombre d'entreprises qui ont déposé des offres d'emploi aux différences antennes de l'agence sont au nombre de 2 722. 25.308 demandeurs se sont inscrits au niveau de ces antennes, dont 25% sont des universitaires et 30% des sans-qualification. Par ailleurs, plus de 1 000 demandeurs d'emploi ont été formés dans les techniques de recherche à l'emploi à travers les agences locales de la wilaya de Béjaïa et

1 285 entreprises ont été visitées entre le 1er janvier et le 31 août 2016. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et pour une meilleure prise en charge des usagers, l'Anem prévoit d'aménager les agences locales de l'emploi d'Akbou, Sidi Aich et Souk El-Tenine. En matière de structures d'emploi au niveau de Béjaïa, les petites et moyennes entreprises (PME) sont une réalité à Béjaïa. Elles emploient entre une et 250 personnes, ces entreprises se comptaient au nombre de 21 067 l'année dernière dans la wilaya de Béjaïa. Près de 99,80% de ces entités relèvent du privé et les 0,20% restant du public. Le privé, dans le domaine, s'est taillé la part du lion en évoluant à une moyenne de près de deux milliers de nouvelles créations par an. Alors qu'elles étaient de 13.433 en 2011, les PME privées sont passées à 21.026 en 2015, au moment où le secteur public s'est limité à 41 créations durant tout un quinquennat. L'emploi cumulé dans ces petites entreprises est de près de 60.000 à la fin de l'année dernière, dont 4% seulement dans le public. Selon les statistiques données par la direction concernée, les petites et moyennes entreprises sont constituées de 95% d'entités très petites n'atteignant pas la dizaine de salariés, alors que celles dont l'effectif dépasse la cinquantaine, c'est-à-dire les moyennes entreprises, elles se comptent sur les doigts d'une seule main. Seules

149 entreprises relèvent de cette catégorie, dont une cinquantaine activent dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Le secteur de l'industrie a enregistré une augmentation de plus de 300 nouvelles créations, soit près de 13% de progression en une année, suivi de celui des travaux publics et hydraulique avec plus de 11% et, enfin, celui des services avec plus de 10% de progression. Alors qu'à l'échelle de la wilaya, le taux de croissance est estimé à 11,08%, le taux de croissance local le plus élevé est enregistré, respectivement, dans les daïras de Seddouk, Amizour, Tazmalt, Akbou, Ouzellaguen, Aokas, El Kseur et Kherrata qui dépassent sensiblement le taux de croissance global à l'échelle de la wilaya. Il est utile de préciser qu'il y a eu, également, un dispositif de mise à niveau des PME dont la wilaya de Béjaïa a présenté plus d'une centaine d'entreprises et un plan de développement des entreprises publiques relatif à l'assainissement et la modernisation et plus d'une dizaine d'unités publiques implantées dans la wilaya de Béjaïa en ont bénéficié.