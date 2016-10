PORT DE DJENDJEN (JIJEL) 19.594 véhicules importés

Par Ikram GHIOUA -

L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse organisée hier au centre d'inspection régional de la police, sis zone industrielle Palma.

Pas moins de 19 594 véhicules ont été importés entre le 1er juin et le 30 août, selon un bilan établi par la Police des frontières. Il s'agit selon le commissaire Rachid Lebaïli de tous genres de véhicules de différentes marques. L'importation précise-t-il a eu lieu via le port de Djendjen à Jijel. L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse organisée hier au centre d'inspection régional de la police, sis zone industrielle Palma. Les hauts cadres de la police ont pris part à cette conférence pour répondre aux questions des journalistes représentant les différents organes de presse nationaux et locaux. Outre le nombres des estivants entrant et sortant du territoire et le nombre d'étrangers ayant visité le pays, l'un des conférenciers en réponse à la question d'un journaliste, confie que les services de la PAF ont enregistré plusieurs infractions, dont un faux visa. Le même responsable souligne que 345 personnes ont été interpellées pour la carte jaune du Service national. Concernant le nombre des étrangers expulsés du territoire national, les mêmes services ont enregistré 19 cas, sachant que 11 sont interdits de pénétrer en Algérie. Dans le même contexte, le conférencier ajoute que six personnes ont été refoulées. Il ressort aussi des déclarations du même officier que 414 personnes ont été expulsées depuis l'étranger. A cela s'ajoute la saisie de deux véhicules qui font objet de recherche par Interpol, alors que six personnes ont été arrêtées pour présence illégale sur le territoire national. Le bilan établi fait état également durant cette même période de rentrées et sorties de 364.468 Algériens et 23.254 étrangers, quant aux véhicules, la PAF a enregistré le passage de 40.433 véhicules algériens et 41.578 véhicules étrangers via les frontières durant le mois de juin, alors que durant le mois de juillet il a été question de 44.702 véhicules algériens et 39.848 véhicules étrangers, enfin en août le bilan fait état de121.185 véhicules algériens et 38.815 étrangers. Le taux exact durant les trois mois fait ressortir 206.320 véhicules algériens et120.250 véhicules étrangers. Ainsi, pour revenir au nombre de personnes ayant traversé les frontières Est entre juin et août, il s'élèverait à 869.237 via les frontières terrestres.