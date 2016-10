IL A INVESTI 4,5 MILLIARDS DE DINARS À EL HACHIMIA (BOUIRA) Le groupe Bali inaugure un immense complexe avicole

Par Madjid BERKANE -

L'investissement créera 500 postes d'emploi. Il va satisfaire les besoins en oeufs de trois wilayas.

Ayant pour capacité de production dans sa première phase 455.000 oeufs/jour, le complexe avicole de poules pondeuses du groupe Bali, dans la commune d'El Hachimia à Bouira, est désormais le plus grand complexe avicole à l'échelle nationale, a indiqué hier, le directeur général du groupe Ali Bali aux journalistes de la presse nationale conviés à visiter le complexe avant sa mise en production dans 15 jours. La capacité de production du complexe passera dans une année à 1 million oeufs/jour et dans deux ans à 1 million et demi d'oeufs/ jour. Avec cette capacité de production, le complexe pourra satisfaire totalement les besoins de trois wilayas en oeufs, a ajouté Ali Bali, soulignant que le montant investi jusque-là est de 1.450.000.000 DA.

L'investissement coûtera à terme 4, 5 milliards DA, a -t-il précisé. Le complexe créera dans sa première phase 152 postes d'emploi (52 directs/100 indirects). A terme, le complexe créera 500 postes d'emploi directs et indirects. Le complexe sera géré durant six mois par un opérateur italien. «Après six mois, la gestion du complexe passera totalement aux techniciens du groupe», affirme Ali Bali. Le complexe sera-t-il destiné uniquement à la production d'oeufs? Le DG du groupe dira non. «Le complexe abritera trois autres unités de production et de transformation. Il s'agit de l'unité d'élevage de poules pondeuses, de l'unité de production de viande blanche (poulets de chair) et de l'unité de transformation de déchets organiques en engrais biologiques».

Parlant ensuite de la spécificité des produits du complexe avicole Bali, qui seront mis sur le marché, Ali Bali indiquera que «le complexe va révolutionner le marché avicole et ses dérivés en Algérie. Je n'entends pas par le mot 'révolutionner'' la réduction des prix. J'entends plutôt l'introduction des normes internationales en la matière en Algérie. L'oeuf, qui sortira du complexe avicole Bali, portera la date de sa production, le numéro de la série et sera mis dans un emballage digne du nom. De même pour le poulet, qui sera abattu dans un abattoir des plus modernes relevant du complexe».

Le respect de ces normes ne sous-entend pas l'augmentation du prix des produits du complexe avicole Bali. Le DG du groupe Bali est affirmatif: «Oui, les prix des produits du complexe avicole seront légèrement majorés par rapport aux prix pratiqués sur le marché. Mais en contrepartie, le consommateur gagne énormément en matière d'hygiène et de qualité du produit. Et puis sur le marché, il n'y a pas que les citoyens qui consomment, il y a aussi des industriels et de nombreuses entreprises internationales qui vont bientôt investir en Algérie dans le domaine de la mayonnaise et de la confiserie.

Ces derniers seront notre première clientèle», a-t-il argué, indiquant que l'objectif premier du groupe Bali, ce n'est pas de réaliser des dividendes, mais plutôt de rendre un service pour l'Algérie. «Croyez-moi, mon objectif ce n'est pas de réaliser des dividendes. Si c'était le cas, j'aurais opté facilement pour une autre activité plus rentable. En optant pour l'investissement dans le domaine agricole, j'ai opté pour aider mon pays à investir dans le durable et l'aider à se passer de la rente pétrolière. L'avenir de l'économie de ce pays est dans l'agriculture», souligne-t-il, en avouant que les autorités locales l'ont beaucoup aidé dans la réalisation de ce projet, particulièrement le wali de Bouira.

D'ailleurs, en guise de reconnaissance à cette disponibilité des autorités, le groupe Bali a décidé d'investir dans un autre créneau relevant toujours de l'agriculture, à savoir le vignoble dans la commune de Bir Ghebalou. A rappeler enfin, que le groupe Bali est leader aussi dans l'investissement dans la promotion immobilière et l'hôtellerie en Algérie.