LG LANCE SES TÉLÉVISEURS OLED EN ALGÉRIE Quand la couleur jaillit du noir

Par Salim BENALIA -

L'actuelle gamme qui vient d'être révélée à la faveur d'un show de présentation, abrité par le Club Djezzy, à Sidi Fredj, à l'ouest d'Alger, possède la plus récente plate-forme WebOS 3.0 de gestion de contenus de LG.

Aussi fins qu'un smartphone, les derniers téléviseurs LG arrivent en Algérie en embarquant les dernières technologies mises au point par la firme sud-coréenne. Il s'agit des modèles E6 et B6 de 65 et 55 pouces et tous dotés des technologies Oled, la résolution 4K et l'imagerie à grande gamme dyanimique HDR (High dynamic range) sous la désignation HDR Pro. Ces modèles révolutionnent le divertissement à domicile en apportant une qualité inédite d'image et de son. Montés sur une barre de son, développée en partenariat avec le pionnier de l'audio haut de gamme Harman Kardon, ils permettent d'apprécier un son immaculé. Ces Oled ultraminces et bourrés de style, possèdent le sceau de reconnaissance Ultra HD Premium de l'UHD Alliance et répondent aux normes exigeantes établies par l'organisation. Ces appareils qui débarquent dans notre pays prennent en charge les formats HDR standards de l'industrie, tels que le HDR 10 et Dolby Vision, établis par les principaux diffuseurs mondiaux et les studios de cinéma. Les capacités de l'image sont ici dopées à la technologie de gradation des pixels de l'Oled. Contrairement aux écrans LCD, ces téléviseurs offrent des couleurs et des détails vifs et éclatants quelles que soient les zones d'ombre ou de noir, ce qui les autorise à être les meilleurs afficheurs du contenu HDR. En avance sur leur temps, ils sont dotés d'un panneau et d'une puissance de traitement de 10 bits et accèdent à plus d'un milliard de couleurs. La technologie ColorPrime Pro donne à ces téléviseurs la possibilité d'afficher les plus fins détails en matière de gradation de couleur, couvrant 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3, avec en sus un taux plus élevé de reproduction des tons. Ainsi ces Oled de LG permettent de vivre pleinement et avec précision le contenu qu'ils reçoivent. Ceci est particulièrement vrai pour le modèle E6. L'actuelle gamme qui vient d'être révélée à la faveur d'une présentation, abritée par le Club Djezzy, à Sidi Fredj, à l'ouest d'Alger, possède la plus récente plate-forme WebOS 3.0 de gestion de contenus du fabriquant. Cette dernière procure une expérience inédite au grand bonheur des utilisateurs de ces smart TV. «Nous croyons que l'année 2016 sera décisive pour cette catégorie de téléviseurs» a affirmé le patron de LG-Algérie Pilwong Jung. Dans le lot des modèles révélés, figure l'UH950V un spécimen premium qui offre l'affichage IPS le plus abouti, avec à la clé des innovations telles que le panneau True Black et le Contrast Maximizer. Autant de caractéristiques qui donnent au téléspectateur une qualité de visionnement digne du grand cinéma. Afin d'améliorer la reproduction des couleurs, la fonctionnalité Color Prime Plus de LG amplifie la gamme de couleurs susceptibles d'être affichées à l'écran.