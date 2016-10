8ES JOURNÉES MARKETING TOURISTIQUE Ouverture demain à Alger

Placée sous le patronage du ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat et avec la collaboration du ministère de la Culture, cette 8ème édition qui accueille des experts nationaux et internationaux va s'ouvrir sur des débats qui caractérisent le développement de cette industrie en mettant en exergue la formation et l'investissement.

Selon les organisateurs, RH.International communication, cette édition intéresse, outre les gestionnaires des établissements hôteliers, mais aussi les promoteurs, entrepreneurs et annonceurs de l'industrie touristique ainsi que les agences qui souhaitent obtenir une vision globale et entrevoir les perspectives d'avenir pour ce secteur clé de l'économie. Il est vrai que dans le tourisme, plutôt dans «l'écosystème touristique du XXIe siècle, fortement caractérisé par la tendance au tourisme de destination, les villes sont graduellement amenées à s'imposer comme marques, et à développer une identité commerciale unique et engageante.