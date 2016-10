TIZI OUZOU L'huile d'olive exportée vers l'Europe et l'Asie

L'huile d'olive de la wilaya de Tizi Ouzou, commence à s'exporter vers l'Europe et l'Asie, grâce à des initiatives d'oléiculteurs, dont Houali Omar, un producteur d'huile d'olive de la région de Larbaâ n'Ath Irathen. Rencontré lors de la Journée nationale de la vulgarisation agricole abritée, dimanche, par l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé en agriculture de montagne (Itmas) de Boukhalfa, cet oléiculteur, propriétaire d'une huilerie semi-automatique, a indiqué qu'il a déjà exporté 30.000 bouteilles d'huile d'olive vers la France, le Canada et l'Indonésie, durant la saison écoulée (2015-2016).

Pour cette année, ce producteur, qui a réussi à placer sur le marché international une huile d'olive confirmée aux normes internationales, a réussi à décrocher des contrats d'exportation de 500 bouteilles/mois vers la France, et 10.000 au-tres mensuellement vers l'Indonésie.

Et pour produire une huile aux normes M.Houali a annoncé qu'il entamera la récolte de ses olives le 20 de ce mois, expliquant que «pour réduire le taux d'acidité de l'huile, il est important de triturer l'olive quand elle est encore verte, et de la triturer idéalement dans les heures qui suivent la ceuillette car plus le fruit est conservé plus la qualité de l'huile sera altérée».

L'oléiculture est l'une des filières en plein essor dans la wilaya de Tizi Ouzou qui compte un bassin oléicole situé dans sa partie sud-ouest et composé notamment des communes de Maâtkas, Souk El Tenine, Boghni, Tadmaït, Draâ Ben Khedda, Sidi Naâmane et Assi Youcef, selon la direction locale des services agricoles (DSA). Cette filière enregistre un développement important ces dernières années, en dépit de la destruction de centaines d'oliviers chaque été par les incendies. Une production de près de 103 millions de litres d'huile a été réalisée durant la saison dernière contre un volume de près de 76 millions de litres pendant la saison 2014-2015 soit une hausse de 35%, a-t-on ajouté de même source.

En plus de la quantité, les oléiculteurs investissent également dans la qualité afin de réduire le taux d'acidité de leur produit et le rendre compétitif sur le marché international, a-t-on souligné à la DSA.