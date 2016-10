LE GOUVERNEMENT PREND SON TEMPS Le nouveau Code du travail tarde à voir le jour

Par Abdellah BOURIM -

Le nouveau projet de Code du travail remis, depuis des mois, au gouvernement, mais ce dernier n'a toujours pas tranché le cas des nouvelles dispositions introduites.

La réforme de la législation du travail a toujours préoccupé le gouvernement et les syndicats autonomes, en particulier, en raison des évolutions accélérées du monde du travail et la nécessité d'une réforme imposée par le contexte actuel du pays. Elaboré depuis deux ans, le projet du nouveau Code du travail tarde à voir le jour. Le dossier a été remis entre les mains du gouvernement, mais ce dernier n'a toujours pas tranché le cas des nouvelles dispositions introduites dans le document avant de le soumettre à l'Assemblée populaire nationale pour son adoption. Pour le moment aucune information n'a filtré sur la date de sa présentation à l'APN et le dossier ne figure même pas dans l'agenda de la session ordinaire de 2016-2017 de la chambre basse du Parlement, ce qui laisse dire que le gouvernement préfère encore temporiser, notamment avec la grogne syndicale qui avait suivi l'annonce de la sortie de la première mouture du Code du travail du ministère du Travail. Cependant, une question se pose: qu'attendait le gouvernement pour remettre le dossier à l'APN?

En effet, les dispositions contenues dans le nouveau projet de Code du travail fait tant peur aux syndicats autonomes qui dénoncent avec vigueur le verrou qui serait imposé par la nouvelle loi sur le champ des libertés syndicales, une fois adoptée. En résumé, c'est le document le plus controversé et qui a suscité un débat houleux au milieu des syndicats autonomes en gardant des réserves sur les intentions du ministère du Travail, des réserves qui, semble-t-il, ont poussé le gouvernement à surseoir à la promulgation de cette loi.

Pour les observateurs, la clause qui fait tant peur aux syndicats autonomes et celle en relation avec la gestion des conflits de travail, les parties concernées sont dans l'obligation de s'assoir autour d'une table de réconciliation et ce, 48h avant le dépôt de préavis de grève. «Ce qui est considéré comme étant une entrave à l'exercice du droit à la grève garanti par la Loi fondamentale», selon les syndicats.

Les syndicats autonomes de différents secteurs dénoncent le contenu du nouveau projet de loi, d'ailleurs, ils appellent le gouvernement à réviser de nombreux points dans le nouveau projet, notamment celui de la généralisation du système de contractualisation et la préservation des libertés syndicales. Pour faire valoir leur revendication, ces derniers ont annoncé deux mouvement de grève pour ce mois d'octobre, le premier les 17 et 18 du mois courant et le second les 24 et 25 du même mois, pour mettre la pression sur le gouvernement.

Le ministre du Travail quant à lui, défend le projet de loi élaboré par son département et estime que le nouveau Code du travail apportera d'importantes nouveautés qui vont toucher d'une manière globale aux relations individuelles du travail, la préservation des droits fondamentaux des travailleurs et garantira les meilleures conditions de travail aux fonctionnaires. Si les syndicats dénoncent ce qu'ils appelaient une entrave à la liberté syndicale, le ministère du Travail évoque la place du dialogue et la concertation dans la gestion des conflits du travail.

La tutelle défend son projet de loi, les syndicats autonomes dénoncent leur marginalisation dans la conception et la préparation de cette nouvelle mouture. En attendant la décision du gouvernement, ils temporisent.