Brèves de Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

Arrestation de deux dealers

Selon un communiqué de la cellule communication de la sûreté de wilaya de Bouira, les éléments de la brigade d'investigation de recherche BRI ont mis, samedi dernier dans la soirée, la main sur deux dealers qui activaient au quartier populaire des 140 Logements.

Les membres de la sûreté ont aussi saisi 1.2 kg de kif traité lors de l'interpellation. Les inculpés ont été déférés devant la justice qui a décidé leur mise en détention préventive.



La RN5 fermée par des camionneurs

Hier et pendant toute la matinée, la route en direction de la RN5 et du CW 127 était fermée à la circulation. Des camions ont obstrué le passage juste à la limite du barrage fixe de la Gendarmerie nationale à la sortie sud de la ville de Bouira. La raison de cette action est demeurée inconnue, surtout que personne sur place ne voulait donner les raisons. L'obstruction du passage a pénalisé les nombreux usagers venant de Sour El Ghozlane ou ceux qui voulaient emprunter la RN 5 en direction de la région est. La manifestation qui aura duré plus de trois heures sous le regard des gendarmes qui ont eu toutes les peines du monde à rétablir la circulation s'est dispersée vers la mi-journée dans le calme. Cette action dont les raisons nous sont inconnues succède à une autre action menée par les habitants du village Kalous, commune d'Aomar, au nord de Bouira. Dimanche dernier et pendant toute la matinée, des manifestants mécontents et demandeurs de logements sociaux ont fermé la RN5. Là aussi et comme à chaque fois, les usagers ont payé les frais de ces actions. Sous une chaleur torride, les usagers se dirigeant vers la capitale ou venant d'Alger ont pris leur mal en patience. L'obligation pour certains de rebrousser chemin pour aller rallier l'autoroute a créé un autre bouchon sur les hauteurs de Djebahia et d'Aïn Turk.



Un enfant décède suite à des morsures de chien enragé

De source médicale on apprend que l'enfant B.A, 4 ans, originaire de la commune de Bechloul a rendu l'âme au niveau du CHU de Tizi Ouzou où il avait été évacué.

Les faits remontent au 19 septembre dernier quand la victime avait été mordue par un chien enragé. Après un premier transfert vers l'hôpital d'El Kettar l'enfant a été admis au CHU Mohammed Nadir pour un suivi et une prise en charge complémentaire. Ce drame repose dans son acuité le problème de ces chiens errants qui envahissent villes et villages.

La nécessité de réactiver les services des fourrières canines au niveau de chaque commune devient primordiale, surtout que des bêtes errantes vivent à proximité des établissements scolaires.