L'ÉVÈNEMENT EST SPONSORISÉ PAR OOREDOO Injaz El Djazair attire des centaines de jeunes

Par Ali TIRICHINE -

Quatre entreprises se verront décerner des prix lors de la cinquième compétition des jeunes entrepreneurs qui aura lieu jeudi prochain à Alger grâce à Injaz El Djazair.

Selon les organisateurs, ce sera Ooredoo qui est désigné comme sponsor exclusif de cet évènement organisé sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

A sa cinquième édition, la compétition engage de jeunes entrepreneurs qui tenteront de décrocher le Prix de la meilleure entreprise, laquelle représentera l'Algérie à une compétition régionale les 21 et 22 novembre 2016 à Bahrein où les 15 pays du Mena seront en compétition.

Cette année, encadrés par 50 cadres bénévoles du secteur privé, près de 3 866 étudiants ont bénéficié de la formation Company Program, un programme de 6 mois à raison d'une heure et 30 minutes par semaine, qui a permis aux étudiants de découvrir l'esprit d'entreprise en créant leurs propres ju-niors entreprises et de renforcer leurs compétences relatives à l'employabilité en utilisant des pensées novatrices, des attitudes positives ainsi que le travail en équipe.

Durant cette compétition, les étudiants présenteront leurs projets devant un jury de professionnels issus du monde de l'entreprise et de l'éducation. Ce jury examinera les rapports de gestion préparés par les jeunes étudiants qui seront interrogés aussi sur les différents aspects en rapport avec leurs projets et produits tout en visitant leurs stands d'exposition.

A l'issue de la compétition, quatre entreprises se verront décerner chacune, un prix récompensant le travail fourni et la pertinence du projet. En l'occurrence, le 1er Prix sera décerné à la meilleure entreprise, le 2ème Prix récompensera le meilleur impact sociétal et le 3ème Prix concerne le meilleur produit de l'année. Il y a même un quatrième Prix pour une autre entreprise.

A souligner qu'il y aussi l'Ansej qui s'occupe de l'entrepreneuriat jeune car l'Algérie compte des dizaines de pôles universitaires repartis sur l'ensemble du territoire national, au sein desquels sont dispensés des enseignements dans diverses spécialités à 1 300 000 étudiants. Ce riche potentiel mérite d'être mobilisé pour une participation active au développement économique et social du pays, selon l'Ansej, estimant que dans cette perspective, la voie qui s'impose de plus en plus, s'avère être la création d'entreprises.

Le dispositif de l'Ansej se positionne comme le mécanisme idoine à même d'assurer l'articulation entre le monde du savoir et de la connaissance et le monde de l'économie et de la création de richesse même si l'Ansej admet qu'il n'échappe à personne que l'entrepreneuriat est un champ particulier qui n'est pas comparable avec l'enseignement académique traditionnel. La promotion de l'esprit d'entreprendre apparait comme une nécessité pour susciter l'intérêt des étudiants à la création d'entreprise, notamment dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.

La maison de l'entrepreneuriat est l'outil fondamental sur lequel s'appuie l'Ansej pour sensibiliser les étudiants et les initier à l'acte d'entreprendre en partenariat avec les universités et les grandes écoles.