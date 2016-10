MEROUANE TABTI, UN DES INITIATEURS DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DES LIBERTÉS, À L'EXPRESSION "L'Icso est en recul par rapport à Mazafran"

Par Amar INGRACHEN -

Numéro deux de Nidaa El Watan, le Dr Tabti livre ici son analyse de la démarche de l'opposition et évoque une conférence nationale des libertés qui est en cours de préparation et qui se veut une alternative à l'Icso.



L'Expression; L'opposition regroupée au sein de l'Icso peine à se donner une perspective si bien que nombre de partis et de personnalités qui en sont membres semblent s'en éloigner sur la pointe des pieds. L'opposition est-elle dans l'impasse?

Merouane Tabti: Je ne dirais pas que l'Icso est dans l'impasse, mais plutôt à la croisée des chemins.

Cependant, la question de la relation avec le pouvoir sera la plus clivante. Une méprise qu' il faudra éviter, ce serait de diviser l'opposition en partisans du boycott et participationnistes. La ligne de fracture principale est la position vis-à-vis des luttes populaires que nous constatons çà et là.



Un groupe politique, dont vous faites partie, s'apprête à organiser une conférence nationale des libertés qui regroupera des partis en exercice, des partis non agréés, des associations, des syndicats et des personnalités. Pourquoi une telle initiative? Les conglomérats mis en place par l'opposition, la Cltd et l'Icso, ne sont-ils plus porteurs?

La conférence nationale sur les libertés que nous initions avec nos partenaires politiques se veut une réponse ciblée sur l'arsenal juridique liberticide déployé par les pouvoirs publics. Il est donc naturel que les partis qui peinent à obtenir leur agrément et des syndicats autonomes victimes de l'arbitraire de l'administration se retrouvent en première ligne dans ce combat.

C'est en vertu de ce même principe que les militants des droits de l'homme (et de la société civile en général) se retrouvent au coeur du dispositif mis en place pour la préparation politique de la conférence.

Nous sommes ouverts et nous ne nous inscrivons pas à contre-courant des autres initiatives de l'opposition.

De notre point de vue, l'Icso est en recul par rapport aux idéaux de la plate-forme de Mazafran, mais nous souscrivons aux mêmes objectifs.



Qu'est-ce que votre initiative a de particulier? Quel est l'objectif principal autour duquel elle s'articulera?

Notre approche vient en complément des initiatives politiques de l'opposition, car les promoteurs de cette initiative (dont certains sont membres de l'Icso) estiment que le lien avec les acteurs de la résistance populaire doit être renforcé avec son corollaire organisationnel, à savoir des structures régionales (l' idée de conférences régionales est évoquée). Et c'est peut-être là que la Cnsl va plus loin que l'Icso dans l'irrédentisme vis-à-vis des autorités.

Réaliser un tel rassemblement sans a priori idéologique permettrait de hisser l'alternative que nous portons à la taille critique nécessaire pour être perçus comme des acteurs politiques crédibles aux yeux, d'abord des citoyens, puis des patriotes en situation de responsabilité au sein des institutions de la République et, enfin, des traditionnels Etats partenaires de l'Algérie.