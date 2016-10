VILLAGE LE PLUS PROPRE Il sera connu ce 13 octobre

Par Aomar MOHELLEBI -

Le Premier Prix est doté d'une enveloppe financière de huit millions de dinars. Le village qui sera classé à la deuxième place obtiendra sept millions de dinars.

En plus du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou qui recevra le premier prix Rabah-Aïssat, cinq autres villages répondant aux critères de sélection seront aussi récompensés et la somme de 33 millions de dinars sera départagée entre les six villages distingués par la commission de sélection. La cérémonie finale de la quatrième édition du concours du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou aura lieu le 13 octobre prochain à 11 h, à la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, a indiqué, hier, la cellule de communication de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou. Il s'agit du prix Rabah Aïssat, organisé annuellement par l'APW de Tizi Ouzou en hommage à son ancien président assassiné dans un attentat à Aïn Zaouïa.

Le premier prix est doté d'une enveloppe financière de huit millions de dinars. Le village qui sera classé à la deuxième place obtiendra sept millions de dinars, alors que pour les 3e, 4e et 5e villages, les prix s'élèveront respectivement à six, cinq et quatre millions de dinars, apprend-on. Au total, pas moins de 73 villages ont participé à cette quatrième édition du concours. Il s'agit d'une compétition qui enregistre de plus en plus un grand engouement chez la population des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Lancé en 2006, le concours Rabah-Aïssat du village et du chef-lieu communal le plus propre a été interrompu de 2008 à 2012, avant de reprendre de plus belle en 2013. Avant la cérémonie de sélection finale, il y a lieu de souligner que les membres de la commission qui choisit les finalistes ont sillonné les 67 communes de la wilaya, en inspectant l'ensemble des villages qui ont postulé à ce prix. Ce travail de longue haleine a commencé depuis le mois d'avril dernier et s'est achevé au mois de septembre dernier. Il y a lieu de souligner en outre que la commission, à laquelle échoit cette difficile mission de départager les villages qui participent au concours, est constituée, entre autres, des membres de la commission de l'APW, santé, hygiène et protection de l'environnement ainsi que des représentants du mouvement associatif activant dans le domaine environnemental, le secteur de l'environnement et celui de la santé.

La dernière mission effectuée par ladite commission pour inspecter et noter des villages en lice, remonte au 14 septembre 2016. Compte tenu de l'importance du nombre de participants, les organisateurs ont décidé de primer pas moins de six villages sur les 73 inscrits, apprend-on. Quant au choix de la date du 13 octobre pour la tenue de la grande cérémonie finale de remise des prix, elle n'est pas fortuite, puisqu'elle coïncide avec le triste anniversaire de l'assassinat de Rabah Aïssat. L'objectif de ce prix est louable à plus d'un titre puisqu'il vise à encourager la protection de l'environnement dans la wilaya en luttant notamment contre les phénomènes de pollution. Pour le choix des villages à primer, plusieurs critères ont été arrêtés par les organisateurs comme «la propreté des voies et des places publiques (tajmaât), les fontaines, les sources d'eau, les abreuvoirs, les lieux culturels et autres monuments aux martyrs et stèles dédiées aux hommes de culture et aux artistes de la région... La commission de sélection prend aussi en considération la manière et la régularité dont sont collectés les déchets ménagers. Un ensemble de critères qui permet d'effectuer avec facilité la première présélection. Mais pour départager les finalistes, la tâche s'annonce plus difficile, car il n' y a pas vraiment de disparité en matière d'hygiène entre les six finalistes. Et la victoire finale se jouera, sans aucun doute, sur de petits détails. Mais il s'agira là de détails qui feront toute la différence.