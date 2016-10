LE RND A RÉUNI, HIER, SON BUREAU NATIONAL Un parti en ordre de bataille

Par Saïd BOUCETTA -

24 heures après le FLN, le RND tient son bureau national. Le premier responsable du parti qui a dirigé les travaux annonce une rencontre avec la presse, samedi prochain, c'est-à-dire quelques trois jours après la prochaine sortie de Amar Saâdani qui a promis de marquer de son empreinte la scène partisane. Les agendas curieusement parallèles de ces deux grosses cylindrées de la classe politique, promettent quelques rebondissements intéressants à même de réveiller une scène politique ronronnante et donner le top départ effectif de ce que seront la pré-campagne et la campagne pour les législatives. L'Instance de coordination de l'opposition qui s'est réunie hier, fera à n'en pas douter pâle figure devant les «deux monstres» politiques que sont Ahmed Ouyahia et Amar Saâdani. Retenons, à ce propos, une autre similitude dans les démarches des deux formations. En effet, comme le FLN, le RND a centré son bureau politique autour des questions organiques. Dans le communiqué rendu public hier, plutôt laconique, le RND évoque le passage en revue de «la situation organique au sein du parti, à la lumière des différentes rencontres tenues par la direction nationale en septembre dernier, successivement avec les parlementaires, les responsables locaux chargés de la gestion du Net, ainsi que les cadres nationaux et locaux en charge des jeunes et des femmes». histoire de confirmer que les troupes sont en ordre de bataille. Dans son communiqué, le RND ne s'en cache pas et souligne que «ces activités qui Rentrent dans le cadre de la préparation de la participation du parti aux élections législatives de l'année prochaine se prolongeront par la tenue d'une réunion de la direction nationale avec les responsables du parti au niveau des wilayas». C'est dire que le parti de Ouyahia a l'intention de ne laisser aucun militant sur la route.