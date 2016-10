SUCCÈS ÉCLATANT DE L'ANP SUR LE TERRAIN Pourquoi les terroristes ont perdu l'initiative

Par Ikram GHIOUA -

Les nombreuses saisies d'armes font foi de la déroute des terroristes

La stratégie de l'ANP dans sa lutte contre le terrorisme émane d'un programme adopté depuis quelques années déjà.

Des actions ponctuelles sont programmées, des opérations précises et une stratégie d'offensive; tels sont les nouvaux mécanismes adoptés par l'Armée nationale populaire dans sa lutte contre les résidus du terrorisme. Un acquis de plusieurs années d'expérience, de réflexions, d'analyses et d'observations. Reste que le véritable facteur qui détermine l'efficacité de l'ANP dans ses investigations est certainement l'exploitation du renseignement opérationnel. Par le biais de ce coefficient, l'ANP a soigneusement mis en oeuvre son plan de lutte adapté à la nouvelle situation sécuritaire dans la région et dans le monde.

En des termes moins techniques, l'ANP s'adonne à une politique d'anticipation pour contrecarrer toutes les actions criminelles. Chaque renseignement est passé au crible avec de nouvelles approches, il ne s'agit donc plus de recoupement et vérification. L'ANP est passée de l'option de contre-offensive à celle de l'offensive. Elle a choisi d'aller vers les nids des terroristes, de débusquer leurs plans et leurs projets destructeurs aussi bien dans les centres urbains qu'au niveau des maquis. Des unités spéciales devant opérer de concert pour démasquer ces syndicats du crime ont été formées avec un engagement incontestable aussi bien sur le plan moral que physique.

La formation de ces unités touchera les éléments de l'ANP et de la Gendarmerie nationale en particulier, mais aussi de la police. Cela étant, la mise en place de cette nouvelle stratégie se focalise sur un point capital, à savoir la contribution citoyenne. Ces mesures qui ne sont pas nouvelles, sont ponctualisées et conjuguées aux nouvelles donnes qui définissent les nouvelles menaces et répondent aux dangers imposés par la horde criminelle qu'on appelle l'Etat islamique. Ce monstre qui compte élargir son champ d'action est pris au sérieux par l'Algérie, même si le pays a été jugé comme étant l'un des rares où l'organisation sanguinaire a échoué. Grâce à un travail de fourmis, les services de sécurité chargés du dossier sécuritaire sont parvenus à cerner l'origine du mal pour l'attaquer sur son propre terrain, pour ainsi dire, les experts du renseignement ont réussi à contourner la grande menace qui vise l'Algérie.

La mise en exergue du rôle du renseignement dans la lutte contre le terrorisme exige la nécessité d'élargir davantage le réseau de sa collecte pour plus d'efficacité dans la lutte contre les groupes terroristes. C'est ce qui a permis actuellement à l'Armée nationale populaire d'enregistrer des résultats concluants loués par les plus grandes puissances mondiales. La stratégie de l'ANP dans sa lutte contre le terrorisme émane d'un programme adopté depuis quelques années déjà. Celle-ci est conjuguée entre les différents corps de sécurité pour vaincre les diverses formes du crime organisé, en faisant part des moyens logistiques et humains «conséquents» dont disposent les corps de sécurité.

Le renseignement est devenu le nerf de la guerre contre le terrorisme. Mais non sans l'emploi des nouveaux moyens technologiques. Le choix de cette stratégie répond à un impératif: celui d'opposer une riposte forte à la mesure du danger terroriste et de barrer la route à une éventuelle recrudescence des actes terroristes et d'actions subversives, voire de dissuader tout criminel à s'aventurer sur un terrain contrôlé.