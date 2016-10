ORAN 34 kg de kif et deux armes à feu saisis

Par Wahib AïT OUAKLI -

Oran, plaque tournante du trafic de drogue?

Les narcotrafiquants appuient sur l'accélérateur en vue de brouiller les pistes aux enquêteurs se mettant à leurs trousses.

Saisie de 34 kg de kif traité emballés dans 63 colis, quatre voitures, plusieurs précieux objets d'art représentés par quatre pièces archéologiques remontant à l'époque des pharaons et 12 pièces d'anciennes monnaies, deux armes à feu, (un pistolet classique de calibre 9 mm et un fusil de chasse s'adaptant aux calibres 12 et 16 mm), des munitions et autres armes blanches de marque Okapi. Tel a été le bilan final d'une opération de qualité qui vient d'être opérée par les services de la police près la sûreté de wilaya d'Oran.

Dans le tas, deux individus dont un récidiviste, constituant un réseau international spécialisé dans le trafic d'armes, des stupéfiants et des objets d'art, ont été arrêtés en leur possession, 300 millions de centimes et 500 euros représentant les revenus de leur...«commerce». «Ladite bande étend ses activités illégales aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger», confirment les responsables de la cellule de communication près la sûreté de wilaya d'Oran. Tout comme dans les films français de «Go Fast», les mis en cause, qui ne sont vraisemblablement pas à leurs premiers coups sont très rusés dans l'exercice de leur... «métier» utilisant des voitures bolides dont la vitesse dépasse 300km/h. Les voitures saisies sont de marque Ibiza, Dodge et Mercedes Veto. L'utilisation de voitures d'une telle puissance n'est contre toute attente pas un fait du hasard. Les narcotrafiquants appuient sur l'accélérateur en vue de brouiller les pistes aux enquêteurs se mettant à leurs trousses. Les deux mis en cause, dont le lieu d'arrestation n'a pas été dévoilé par la même source, seront présentés devant le parquet dès que les formalités policières seront parachevées.

Les services de sécurité et les éléments de l'Armée nationale populaire, en guerre permanente contre toutes les formes de criminalité, sont déployés un peu partout dans le territoire national, de l'est à l'ouest et du nord au sud. C'est ce que l'on relève du communiqué du ministère de la Défense nationale diffusé dimanche. Ce document fait état de 27 contrebandiers qui ont été appréhendés samedi à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam par des détachements de l'Armée nationale populaire, ANP. «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6°Région militaire, le 1er octobre 2016, 27 contrebandiers», lit-on dans le communiqué.

La même source indique également que l'opération a été ponctuée par «la saisie de trois camions, cinq véhicules tout-terrain, 38,6 tonnes de denrées alimentaires, 1000 litres d'huile de table, 8400 litres de carburant, 10 groupes électrogènes, quatre marteaux piqueurs et deux détecteurs de métaux». Toujours dans la 6e Région militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert dimanche dernier près des frontières une cache contenant un important lot d'armements et de munitions. Le ministère de la Défense affirme dans son communiqué que cette opération rentre «dans le cadre de la lutte antiterroriste». Elle a été effective grâce à l'exploitation efficiente de renseignements. Dans le sillage d'une telle opération un important lot d'armements constitué de 33 pièces et de munitions a été découvert. «Il s'agit de trois mitrailleuses lourdes de type Dictariov, une mitrailleuse de type PKT, deux fusils-mitrailleurs de type RPK, quatre pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 14 fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil- mitrailleur de type M16, sept fusils à répétition et un pistolet automatique de type Makarov, a jouté la même source. Pour les munitions, il s'agit de 12 grenades, 10 roquettes pour RPG7, 10 obus pour mortier 82 mm, 13 fusées d'obus pour mortiers, plus neuf charges propulsives et deux mèches, de sept chargeurs pour munitions de différents types, ainsi que 7 002 balles de différents calibres, a noté la même source. Dans la 4e Région militaire, très précisément à Biskra et El Oued, lit-on sur le même communiqué, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté trois contrebandiers et saisi un camion, un véhicule utilitaire, 1,5 quintal de tabac et 840 litres de différentes boissons.