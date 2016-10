DÉMANTÈLEMENT DE LA SECTE EL AHMADIA À SKIKDA 19 Individus interpellés

Par Wahida BAHRI -

A Skikda, l'affaire n'a pas livré tous ses secrets

Son activité s'étendrait à plusieurs communes de la wilaya de Skikda et même aux wilayas du pays, selon les informations préliminaires.

Les services de sécurité de la wilaya de Skikda ont, dans la journée de samedi, démantelé un réseau appartenant à la secte El Ahmadia, apprend-on de source sécuritaire. Selon les informations apportées par nos sources, l'activité discrète de cette secte est suspectée de s'étendre à plusieurs localités et communes, de la même wilaya. Pour l'heure, rien n'est encore sûr quant à ce dernier point, a expliqué la même source. S'agissant de la découverte, notre source a fait savoir que des informations parvenues à leurs services ont fait état d'un va-et-vient suspect d'individus, dans une villa de la commune de Salah Bouchour, wilaya de Skikda. D'intenses investigations ont été aussitôt engagées, aboutissant à la découverte de la location d'un étage de la villa, par une personne au comportement suspect. L'individu en question recevait à son domicile loué, des personnes tous âges confondus. Situation douteuse pour les éléments de sécurité en charge de l'affaire. Ces derniers usant de leurs prérogatives sécuritaires et munis d'un mandat de perquisition émanant de l'instance juridique compétente, ont, dans la journée de ven-dredi, fait irruption au domicile suspect. Il a été découvert, lors de la fouille et selon les précisions fournies par nos sources, des pros-pectus publicitaires sur ce mouvement qu'est El Ahmadia, portant les principes d'adhésion et les croyances en lui. Il été aussi découvert une copie du Saint-Coran. Le livre, selon les mêmes sources, aurait subi des modifications dans le contenu.

L'homme interpellé sur les lieux, soumis à un interrogatoire en fonction de l'enquête diligentée par la PJ de la sûreté de wilaya de Skikda, a donné lieu à l'identification des autres membres du réseau, appartenant à cette secte, originaires de plusieurs communes de la wilaya de Skikda. Au moment où nous mettons sous presse, nous apprenons que la rapidité de l'intervention des services de sécurité, a permis d'interpeller 19 personnes à travers différentes communes de la wilaya de Skikda.

Pour l'heure, les 20 personnes arrêtées sont placées en garde à vue, pour les besoins de cette affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets, surtout qu'il s'agit d'un mouvement à caractère religieux. En attendant que les enquêteurs parviennent à identifier le parrain de ce mouvement et à localiser son QG en Algérie, il est important de savoir que la secte El Ahmadia tire ses racines de l'Inde, où elle a été créée en 1889 par Mirza Ghoulam. Les adhérents à ce mouvement se comptent par millions répartis à travers 170 pays, dont le Sud-Est de l'Asie, de l'Afrique de l'Ouest entre autres.

Le siège central de ce mouvement est établi à Londres, en Angleterre, et a pour mission d'attirer plus d'adhérents croyants, pour les préparer à l'arrivée d'un prophète. C'est là le principe. D'où la croyance de cette secte que le prophète Mohamed (Qsssl) n'est pas le dernier envoyé de Dieu. Affaire à suivre.