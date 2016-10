EAU DES CITERNES EN PLASTIQUE Un risque pour la santé

L'eau transportée dans des citernes en plastique par des vendeurs constitue un risque pour la santé du consommateur, a averti la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran. Le chef de service prévention, Boukhari Youcef, a indiqué que ces réservoirs en plastique contiennent des produits chimiques toxiques, conseillant au consommateur de ne pas s'approvisionner auprès des vendeurs d'eau transportée dans ces citernes non autorisées par les bureaux communaux d'hygiène. «L'eau transportée dans ce genre de citernes cause des maladies graves. Exposée au soleil à longueur de journée, elle augmente le risque de certains cancers à long terme», a ajouté le Dr Boukhari, appelant le consommateur «à ne pas se faire duper par le contenu qui paraît propre.» Les citernes en plastique importées doivent être incinérées après avoir vidé leur contenu de produits chimiques par les services compétents ou être restituées au fournisseur et interdire leur revente. Pour protéger la santé du consommateur, le service de prévention a initié une campagne de sensibilisation sur le risque de l'eau stockée dans des citernes en plastique, insistant sur l'approvisionnement de l'eau de robinet qui est contrôlée. Des vendeurs d'eau continuent à sillonner les quartiers de la ville d'Oran dont certains enlèvent toutes traces des citernes utilisées indiquant qu'elles, contenaient des produits chimiques, allant même jusqu'à les repeindre en bleu, a-t-on constaté.