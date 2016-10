PORT D'ORAN 22 tonnes de petits pois congelés refoulés

Pas moins de 22 tonnes de petits pois congelés en provenance d'Espagne ont été refoulées en fin septembre au port d'Oran, a-t-on appris hier auprès de la direction régionale du commerce d'Oran. Ces 22 tonnes de petits pois congelés d'une valeur estimée à 2,1 millions DA ont été refusées d'admission au port d'Oran par les services de contrôle aux frontières, pour une infraction liée au double étiquetage, a indiqué le directeur régional du commerce d'Oran par intérim, Fouad Helaïli. Un important lot de pièces de rechange pour motocycles de 8 tonnes en provenance de Chine, a été refoulé durant le mois d'août dernier au niveau du port d'Oran par les services de contrôle, a ajouté la même source. Ce lot de pièces de rechange d'une valeur de l'ordre de 3,8 millions DA a été refusé d'admission pour défaut d'autorisation préalable à l'importation, a-t-on souligné de même source. La direction du commerce d'Oran regroupe les wilayas d'Oran, de Mostaganem, d'Aïn-Témouchent, de Sidi Bel-Abbès et de Tlemcen. Les opérateurs économiques se conforment de plus en plus à la règlementation en vigueur en matière d'étiquetage, selon le responsable qui constate une baisse importante du nombre de refus de marchandises aux niveau des ports d'Oran, du port sec d'Oran et des ports de Mostaganem et de Ghazaouet.