3ÈME SALON DES PLANTES MÉDICINALES Comment consommer naturel?

Par Abdelkrim AMARNI -

Quelque 50 exposants nationaux et internationaux sont présents.

La troisième édition du Salon des plantes aromatiques, médicinales et à parfums, a ouvert hier ses portes au Palais des expositions de la Safex.

Organisée par l'agence de communication «Exodia» en collaboration avec la Chambre algérienne de l'agriculture (CAA), cette manifestation se tient du 4 au 6 octobre courant à Alger.. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Doubi Bounoua Ladjel, président de la CAA, qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture, du Développement rural (Madrp), et de la Pêche, et ce en présence de l'ambassadeur d'Autriche à Alger, Mme Franziska Honsowitz-Friessnigg. Cette manifestation, à la fois économique, médicale et sociale de par son impact direct sur la population, réunit une cinquantaine d'exposants nationaux et étrangers dont on citera notamment la Chambre allemande du commerce AHK et l'organisme du même pays Getz. L'on recense également la participation de firmes autrichiennes qui activent dans ce domaine.

Le développement de ce secteur agricole spécial permettra d'exporter à court terme environ 600 millions de dollars par les investisseurs dans ce créneau porteur, notamment les Chinois et les Hindous qui s'attellent à enrichir l'ensemble du programme, nous a expliqué Mohamed Toufik, de l'Afee (Algerian For Events and Export, Er Rowed) et néanmoins cadre de la CAA.

Il a été par ailleurs annoncé, lors de l'ouverture de ce salon, que l'Autriche prendra en charge la formation de futurs opérateurs dans le domaine, notamment de la biodiversité, les ressources biologiques et en génétique en Algérie. De nombreuses communications de spécialistes en la matière ont été dispensées en direction d'une assistance composée d'experts, d'étudiants, de représentants de diverses formations et secteurs dont on relève notamment ceux de l'Institut national de recherche forestière. L'organisme allemand GIZ, qu'animent 75 collaborateurs et collaboratrices, dont plus d'une dizaine d'experts et expertes expatriés, activent en Algérie, caractérise, si besoin est de le souligner, l'importance de la coopération ente l'Algérie et l'Allemagne depuis notamment 1993, date d'ouverture du propre bureau de GIZ. Des rencontres B to B se tiendront lors de ce salon qui verra diverses conférences animées par des experts devant les représentants d'institutions, d'organismes d'appui, de PME, d'artisans...présents à cet événement.

Les objectifs stratégiques de ce salon sont multiples. Ils gravitent notamment autour de centres d'intérêt comme la protection, l'identification et la valorisation floristique du pays, la création de coopératives et de microentreprises dans les régions à fort potentiel ou encore la sauvegarde et la promotion des produits du terroir sans omettre l'impératif repositionnement de la place de l'Algérie dans les marchés étrangers, pour ne citer que ces quelques objectifs ciblés.