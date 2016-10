BOUIRA-OULED RACHED Chréa cherche investisseurs

Par Abdenour MERZOUK -

, et divers agrégats. Dès les années 1970, des géologues et experts bulgares avaient prospecté d'une manière très rentable. Depuis, et à ce jour, l'exploitation est restée dans les tiroirs. Les signataires sollicitent les pouvoirs publics pour activer le dossier et permettre l'essor de la région en accordant des permis d'exploitation. Pour information, la région a souffert le martyre lors de la décennie noire mais les natifs de Chréa n'ont jamais cédé à la terreur et à la peur. Parce que le chômage bat son plein et aucune opportunité ne s'offre aux originaires et aux actuels habitants de ce village, l'exploitation des mines aux alentours reste l'unique opportunité pour ces citoyens. En plus de créer des emplois et la richesse, cette région freinera considérablement l'exode vers les villes et son impact socio-professionnel. L'animation industrielle, si elle venait à être concrétisée permettra aussi le désenclavement de tout une région au fort potentiel dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture et de la production forestière. La région est connue pour son miel et ses pistaches. La proximité avec la zone industrielle de Sidi Khaled et à quelques encablures de la mégazone en projet de Dirah sont deux facteurs favorables à la relance de l'activité dans cette région des Hauts-Plateaux. L'après-pétrole qui demeure le cheval de bataille des responsables du pays et la crise qui s'installe dans la durée suite à la chute du prix du baril sont les deux autres arguments favorables à la relance d'autres activités hors hydrocarbures.

Les mines et les richesses souterraines de Chréa peuvent participer à cet effort d'indépendance et à une pérennité de notre économie nationale. L'investissement ne doit pas être un slogan, mais une réalité du terrain. Voilà ce que demandent les habitants d'un village perché quelque part au sud-est de la wilaya de Bouira, mais bâti sur un trésor enfoui dans les montagnes qui l'entourent. Que nos responsables s'inspirent de la fable «Le laboureur et ses enfants».