TAUX DE CROISSANCE À 3,6% ET BAISSE DU CHÔMAGE EN 2016 Le FMI souligne la robustesse de l'Algérie

Par Mohamed TOUATI -

L'Algérie figure parmi les pays émergents et en développement qui ont réussi à maintenir une position nette extérieure positive.

Une bonne nouvelle en appelle d'autres. Après le Sommet de l'Opep qui s'est achevé en apothéose le 28 septembre à Alger, l'Algérie engrange, sans nullement faire preuve d'emphase des succès aussi retentissants étant donné la morosité dans laquelle a sombré l'économie de la planète alors que sa locomotive l'Amérique s'essouffle. Son taux de croissance doit atteindre 3,6% en 2016 alors que son taux de chômage devrait reculer à 9,9% contre 11,2% en 2015 indique le Fonds monétaire international dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié hier à Washington, Des performances que lui envieraient les 19 pays de la zone euro. A commencer par la première puissance économique européenne. L'Allemagne doit réaliser un taux de croissance de 1,7%. La France à peine 1,3%. Dans la foulée l'institution dirigée par Christine Lagarde annonce que le solde extérieur courant du pays devrait représenter -15,1% du PIB en 2016 contre -16,5% du PIB en 2015. Ce déficit doit se réduire davantage à -13,7% du PIB en 2017 et à moins de 6,3% du PIB en 2021. D'excellents résultats qui ne sont pas le fruit du hasard. «L'Algérie figure parmi les pays émergents et en développement qui ont réussi à maintenir une position nette extérieure positive grâce à son très faible endettement extérieur.» fait remarquer l'institution de Bretton Woods. Des chiffres moins bons qui n'altèrent en rien la bonne tenue de l'économie nationale sont à relever. Ils concernent l'inflation en particulier. «Le Fonds prévoit une inflation à 5,9% en 2016 contre 4,8% en 2015. Ses projections précédentes tablaient sur 4,3% pour cette année et 4,4% pour 2015», rapporte une dépêche de l'APS qui a relayé le document de l'institution financière internationale. La crise n'est cependant pas loin d'être jugulée. 2017 doit marquer l'amorce de la reprise de l'économie mondiale. «La croissance mondiale devrait s'améliorer en s'établissant à 3,4% et sera portée principalement par les pays émergents et les pays en développement, tandis que la situation dans les pays en difficulté se normalise progressivement», prévoit le FMI.Un pied de nez à ceux qui voulaient enterrer l'Algérie vivante. La dégringolade des prix du pétrole a donné du grain à moudre aux fossoyeurs de l'Algérie qui s'en sont donné à coeur joie à l'idée de voir le pays trépasser sous les fourches caudines du FMI. Un scénario qui relève de la fiction. L'institution de Bretton Woods s'est défendu d'avoir des intentions «sadiques» à l'égard de l'Algérie. Bien au contraire, malgré que sa trésorerie ait été sévèrement impactée par la dégringolade des prix du pétrole, le Fonds monétaire international a mis en exergue la robustesse de l'économie nationale. «L'Algérie avait réussi à absorber le choc pétrolier grâce aux volants de sécurité en place sous forme d'épargne budgétaire, de réserves internationales et d'un faible niveau d'endettement», avait indiqué le chef de mission du FMI pour l'Algérie dans un entretien accordé au blog du FMI. Jean-François Dauphin avait souligné que l'Algérie se trouve devant une «occasion exceptionnelle» pour passer à une croissance durable et réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Le Fonds monétaire international dans son rapport d'hier confirme que l'Algérie s'en sort admirablement...