LES MÉDIAS DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ "C'est l'affaire de tous"

Par Abdellah BOURIM -

Mohamed Aïssa, Hamid Grine et Chaâbane Lounakel

Il est difficile d'éradiquer le phénomène, sans l'adhésion et l'implication de la société.

«Le rôle des médias dans la lutte contre la criminalité», est le thème de la conférence organisée, hier, par le ministère de la Communication au siège de la Radio nationale à laquelle ont pris part le ministre de la Communication Hamid Grine, le ministre des Affaires religieuses Mohamed Aissa, des responsables des services de sécurité et les représentants des médias. Pour les différents intervenants, la question de la lutte contre la criminalité est l'affaire de tous, mais elle est davantage celle des médias qui participent à forger l'opinion publique, en sensibilisant les citoyens sur le sujet qui commence à prendre de l'ampleur ces derniers temps.

Pour cela, les médias tentent d'intéresser le lecteur, sans connaître la frontière entre l'information et le sensationnel. «mais il est du devoir de tout journaliste d'être responsable du contenu de la matière journalistique qu'il fournit».

Pour le ministre de la Communication, le journaliste doit s'impliquer dans la lutte contre la criminalité, à travers non seulement «la sensibilisation des citoyens, mais également en se référant à l'éthique et la déontologie du métier. Il n'est pas interdit de critiquer, il faut juste choisir le style et le moment opportun» a-t-il souligné.

Selon le ministre de la Communication, le professionnalisme et le respect de la déontologie font défaut pour certaine presse. Après plusieurs sessions de formation que le ministère a organisées au profit des journalistes, les résultats sont un peu mitigés, juge Hamid Grine. «Nous n'avons pas atteint l'objectif espéré. On a constaté que le contenu de certains médias est identique à celui des réseaux sociaux, ce qui pose un vrai problème», a-t-il reconnu.

Les exigences publiques ont été accrues par les mutations et les changements qui touchent chaque aspect de la vie quotidienne du citoyen ce qui a aggravé davantage son besoin à l'information, mais une «information recoupée, confirmée et crédible. Un canal de communication n'est pas un réseau social, le journaliste a une responsabilité morale avant tout et professionnelle qui lui impose de fournir une information crédible et ne pas se contenter de reporter ce qui est publié dans les réseaux sociaux». Pour étayer ses dires ce dernier évoque l'exemple le plus marquant, celui des kidnappings d'enfant, les rumeurs rapportées par certaine presse qui ont eu un impact drastique sur les familles des victimes. De son côté, le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aissa, a axé son discours sur le rôle des médias et des mosquées dans la lutte contre ce phénomène. Pour, Mohamed Aissa, la mosquée et les médias jouent un rôle primordial dans la préservation de la cohésion sociale, à travers l'émission de messages de tolérances, du vivre ensembles visant à un meilleur encadrement de la société. Pour sa part, M'hamdi Nouredine, cadre du ministère des Affaires religieuses a évoqué dans son intervention le rôle de la mosquée et les médias dans la préservation de la sécurité et de la cohésion sociale, en tentant d'expliquer le phénomène de la criminalité par «le vide spirituel» qui caractérise ses acteurs. Pour ce dernier, «la société a perdu ses repères, et le phénomène a pris de l'ampleur, nous sommes passés du terrorisme à la criminalité».

Les efforts consentis par les services de sécurité sont énormes, mais sans l'adhésion et l'implication de la société, il est difficile d'éradiquer le phénomène, estime-t-il. C'est à ce moment-là que commençait la mission des médias. Il est indubitable que les médias peuvent jouer un rôle déterminant dans la prévention et le contrôle de la criminalité, à travers la sensibilisation des citoyens contre ce phénomène dont l'ampleur s'accélère ces derniers temps.

Mais il faut aussi insister sur le rôle des parents qui sont démissionnaires, dans un monde en pleine évolution, mutation, changements. «Il faut préserver les repères, et les fondements de la société instaurés par les ancêtres qui ont participé à la formation de générations de citoyens au service de la société et de la nation en favorisant un dialogue interactif entre ses membres» a-t-il conclu.