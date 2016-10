EN L'ABSENCE DE LA POSTE, PLUS GRAND FOURNISSEUR DE CARTES CIB Le e-paiement lancé en grande pompe

Par Walid AÏT SAÏD -

Finie la «chkara»?

Près de 1,5 million d'Algériens détenteurs de la carte CIB auprès de 17 banques peuvent désormais faire des paiements en ligne, en attendant les 7 millions de clients de la poste. 9 Web marchands sont ouverts et ils touchent les secteurs des transports, assurances et téléphonie.

C'est fait, le paiement électronique (e-paiement) est officiellement lancé en Algérie. Après des années de tergiversations, le rêve de millions d'Algériens de pouvoir faire des achats en ligne est devenue une réalité. C'est donc en grande pompe que l'Association des banques et établissements financiers (Abef) a effectué ce lancement, qui est un tournant dans le renouveau du système monétique algérien. La cérémonie a ainsi été rehaussée par la présence du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, du ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, et du gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal. Seul officiel qui manquait à l'appel, la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Iman Houda Feraoun. L'absence énigmatique de la ministre pourtant directement concernée par l'évènement aura suscité toutes sortes de rumeurs et d'interrogations, notamment sur sa relation avec le ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers qui marcherait sur ses plates-bandes. Néanmoins, les directeurs des grandes entreprises privées et publiques, à l'instar de Ooredoo, Djezzy, Mobilis, Air Algérie, la Cnas...ne se sont pas fait prier pour participer activement à ce rendez-vous, d'une importance capitale pour l'avenir économique du pays. Le président de l'Abef, les ministres présents et le gouverneur de la Banque d'Algérie se sont relayés pour présenter avec fierté ce nouveau mode de paiement qui va bouleverser les habitudes des Algériens. Ils ont présenté ses bienfaits sur l'économie nationale et sur le quotidien des citoyens.



La liste des banques et entreprises certifiées

Tout en se félicitant du travail accompli par leurs départements respectifs pour offrir aux citoyens un paiement électronique rapide et sécurisé, ils ont rappelé les trois objectifs principaux qui seront «la collecte rapide des ressources, le financement de l'économie et la bancarisation». Les désagréments qui seront évités aux citoyens ont aussi été mis en évidence.

Ainsi, les Algériens pourront dès aujourd'hui effectuer des paiements sans se déplacer, 24h/24 et 7j/7, ou sans trimbaler de l'argent liquide avec eux. Seul bémol: pour le moment, ce paiement est limité aux détenteurs de cartes CIB de 17 banques (privées et publiques), à savoir la BNA, la BDL, la Badr, le CPA, la Cnep, la BEA, BNP Paribas, Société Générale algérienne, Trust Bank, Bank ABC, Hsbc, Natixis, FransaBank, Housing Bank, alBaraka, Gulf Bank Algérie, Al Salam Bank. «Ils représentent 1,5 million de détenteurs de cartes CIB», a fait savoir le président de l'Abef, Boualem Djebar. Or, la poste, plus grand fournisseur de cartes CIB avec plus de sept millions de détenteurs n'est pas présente dans la liste des banques qui vont assurer à leur clientèle le e-paiement. «Ils ne sont pas encore prêts», a avoué le président de l'Abef. «Ils devraient bientôt l'être et offrir à leurs clients ce service», a t-il tenté de rassurer. Ce sont les mêmes assurances qu'a lancées le ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers. Il a annoncé que les clients de la poste seront intégrés dans une seconde phase. Quand? Le mystère est là! Car, il faut le dire si la poste n'est pas encore présente dans la liste, ce e-paiment ne sera pas d'une grande efficacité pour les grands facturiers du fait que la majorité des foyers ont des comptes CCP (plus de 18 millions de comptes).



Les mêmes protocoles de sécurité que Mastercard et Visa

Autre petite gêne: la liste des entreprises qui offrent ce service qui est pour le moment limité à neuf opérateurs, tels les grands facturiers, ceux du secteur des transports ou des assurances. La liste des Web marchands certifiés est composée de Ooredoo, Djezzy, Mobilis, Algérie télécom, Air Algérie, Tassili Airlines, la Cnas, Amana Assurance et la Seaal.

«Cette liste est appelée à s'élargir dans les prochains jours avec notamment l'Aadl, l'ADE et Sonelgaz», a précisé Mouatassem Boudiaf. il faudra attendre encore un peu pour que cela se généralise, notamment chez les commerçants qui devront acquérir les TPE (terminaux de paiement électronique), indispensables pour ce genre de transactions. Chose qui pourrait s'avérer difficile, au vu de l'investissement nécessaire, mais surtout de la mentalité de la «chkara» bien ancrée dans nos moeurs et qui ne permet aucune transparence dans la circulation de l'argent. Des canaux d'interactions au profit des porteurs et des commerçants, ainsi qu'à une campagne de sensibilisation à l'usage de la carte de paiement électronique vont être lancés pour tenter de changer les mentalités. Des spots publicitaires sont déjà prêts, tout comme le site Internet «W.W.W. bitakati.com» et le numéro vert: «3020». Ils sont disponibles 24h24 pour n'importe quel renseignement. Ils peuvent même vérifier si une transaction a été faite en cas de doute. L'expérience a été d'ailleurs tentée en direct, tout comme le premier paiement en ligne effectué pour un billet d'avion en direction de Constantine par le ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers avec sa propre carte CIB. Ils ont ainsi pu prouver la rapidité de ce système, mais surtout sa sécurité qui passe par trois protocoles certifiés internationalement. Ce sont les mêmes que ceux utilisés par Mastercard et Visa! Les autorités ont donc mis les gros moyens sur ce point, les Algériens peuvent être rassurés. Reste maintenant à vulgariser la chose pour d'autres secteurs et ainsi habituer les consommateurs à mettre de côté le liquide. Dur, mais pas mission impossible...!