JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'ENSEIGNANT "Une profession à valoriser"

Par Abdellah BOURIM -

La mobilisation du corps enseignant est primordiale pour l'amélioration de la qualité de la formation dispensée aux élèves.

Le 5 octobre, Journée internationale de l'enseignant, coïncide avec le 28e anniversaire des événements d'Octobre 1988. Une occasion pour le ministère de l'Education de rappeler aux enseignants la mission noble qui leur a été confiée, alors que pour les syndicats de l'éducation, cette date leur offre l'opportunité de mettre en avant leur plate-forme de revendications portant sur l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant et de rappeler à la tutelle ses engagements.

Dans un message adressé, par la ministre de l'Education au corps enseignant, à cette occasion, Nouria Benghebrit a insisté dans son discours sur le rôle de l'enseignant dans la réussite de son programme de réforme du système éducatif. La mobilisation du corps enseignant est primordiale pour l'amélioration de la qualité de formation dispensée aux élèves. La place de l'enseignant, «n'est plus la même qu'il y a des dizaines d'années. Des efforts ont été consentis, depuis, par la tutelle pour valoriser la profession d'enseignant au sein de l'école et de la société».

Pour la ministre de l'Education, la situation de l'enseignant en Algérie est encore loin de cette image idyllique dans laquelle il est présenté au sein de la société. «Certes, les enseignants ont bénéficié de nombreux acquis, mais il reste encore des choses à régler dans le futur» a-t-elle souligné. Selon la ministre de l'Education, l'enseignant occupe une place indispensable dans l'équation de l'éducation et dans la formation des citoyens de demain, à travers l'application d'un programme pédagogique visant à la fois à concilier l'élève avec les valeurs de la société et s'ouvrir sur l'Autre, et ce, «ne serait-ce qu'avec l'apport des enseignants, facteur-clé dans la réussite de ce programme», a-t-elle souligné, avant d'ajouter «pour atteindre cet objectif il y a un prix à payer, se sacrifier pour le bien de l'élève est le meilleur des sacrifices qu'on puisse offrir à ce pays». Conscient de l'importance de la prise en charge des doléances du personnel du secteur et l'amélioration de la vie scolaire, «nous sommes engagés dans la prise en charge des problèmes soulevés par les acteurs sociaux du secteur d'une manière graduelle», «la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'école algérienne est la résultante des changements et des mutations de la société, auxquels nous sommes obligés de nous adapter».

Pour le syndicat, la date du 5 octobre décrétée par l'Unesco depuis 1994 comme Journée mondiale de l'enseignant, «n'a pas vraiment apporté de nouveaux rapports à la situation de l'enseignant algérien qui est en dégradation constante d'une année à l'autre», «nous constatons aujourd'hui avec amertume que l'éducateur est agressé quotidiennement, soumis à l'injustice et à un harcèlement moral», a constaté le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (Satef), Boualem Amoura.

Il évoquera, également, «le manque de formation pour les nouveaux enseignants poussant certains à la déprime et les anciens à des maladies mentales et le gouvernement n'a pas trouvé mieux que de supprimer la retraite anticipée et pousser l'âge de la retraite jusqu'à 60 ans». Pour ce dernier, la formation des enseignants est indispensable pour espérer hisser le niveau de l'école algérienne. «Pour réussir le pari, le gouvernement est dans l'obligation d'investir dans la formation des ressources humaines», a-t-il plaidé.

De son côté, le Conseil des lycées d'Algérie (CLA), estime qu'après plusieurs années de lutte et de combats pour l'amélioration et la valorisation de la profession de l'enseignant «on est encore loin de la réalisation de cet objectif». Pour ce dernier «la lutte continue dans le secteur pour atteindre cet objectif primordial pour le développement de l'école algérienne, l'enseignant est la clé de la réussite de tout système éducatif à travers le monde» a-t-il avancé.