PLUSIEURS DANGERS MENACENT L'HABITAT EN ALGÉRIE Les architectes veulent leur association

Par Ali TIRICHINE -

Comment des architectes peuvent-ils autoriser la construction en plein lits des oueds?

Pour parer à ces dangers qui menacent l'habitat en Algérie, des architectes ont proposé hier la création d'une association regroupant des professionnels de l'habitat pour être une force d'appui aux autorités. Cette proposition a été faite lors d'une rencontre organisée par le Collège national des experts-architectes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'habitat sous le slogan de «l'habitat durable».

Lors de la rencontre, les architectes ont mis l'accent sur certains dangers comme les inondations et ils sont unanimes à dire qu'il faut une cartographie des risques pour les communes.

C'est une manière de connaître les zones inondables et les zones sismiques et chaque fois qu'il y a un projet de construction de bâtiment, il faut regarder cette carte car actuellement, 40% des communes sont soumises à des risques d'inondation. C'est ce qu'a indiqué Larbi Bahlouli, ingénieur en hydrologie et ancien directeur général de l'Agence nationale des ressources hydriques.

Cette journée a permis aux architectes d'insister sur la nécessité de savoir quels sont les dangers représentés par les inondations et pouvoir gérer les constructions au niveau des rives des oueds. Selon l'ingénieur, il faut éviter l'habitat précaire pour limiter les risques et le P/APC doit se baser sur les données techniques des zones à risques.

Il indique aussi qu'il faut indexer ces cartes au plan d'occupation du sol (POS) afin de faire dans la prévention. Si les constructions sont tout de même établies sur des zones à risques, il faut avoir recours à l'assurance afin que l'Etat se désengage des conséquences de ces risques.

De nombreux architectes étaient présents, dont Aïssa Merah et Rachid Kellou. Les architectes indiquent que les autorités doivent être obligées de se baser sur les informations de la cartographie pour éviter les risques d'inondation et autres phénomènes naturels qui puissent causer des catastrophes.

A propos de la construction anarchique du bâti, Abdelhamid Boudaoud, président du Collège national des experts-architectes, a mis l'accent sur la nécessité de la délimitation du domaine public hydraulique, entre autres. Lors de la rencontre, le directeur général de l'Organisme algérien d'accréditation, Nouredine Boudissa, a souligné que cette institution joue un rôle dans l'accréditation des laboratoires et autres établissements effectuant des contrôles dans le domaine du bâtiment, à l'instar du CTC.

Des débats ont aussi eu lieu entre les architectes sur les moyens d'éviter les risques des catastrophes naturelles et invitent les P/APC à tirer la sonnette d'alarme pour prévoir les conséquences de ces catastrophes.