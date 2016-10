LA FACTURE D'IMPORTATIONS DE CÉRÉALES A BAISSÉ DE PLUS DE 23% Un recul en trompe-l'oeil

Par Mohamed TOUATI -

La baisse des cours sur les marchés mondiaux a permis de payer une addition moins salée durant les huit premiers mois de 2016.

L'Algérie importe toujours autant, si ce n'est plus, pour répondre à ses besoins en céréales dans un contexte économique difficile. L'unique alternative pour venir à bout de cette dépendance, en attendant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, réside dans l'amélioration de sa production pour éviter de recourir aux achats à l'étranger.

Une perspective qui, apparemment, se profile. Elle consiste en un joint-venture algéro-américain, premier du genre qui a été signé le 8 novembre 2015 entre le groupe privé algérien Lacheb et le consortium américain, Americain International Agriculture Group (Aiag). En quoi consiste ce projet? Il «porte notamment sur la production de semences de pomme de terre, l'élevage de vaches laitières, l'engraissement de bovins, les cultures céréalières et fourragères. Il s'agit aussi d'intégrer un système d'irrigation et de fertilisation biologique», avait déclaré Abdelhamid Bouarroudj, consultant du groupe Lacheb.

Cet accord signifie que l'Algérie est un pays «sérieux pour faire du business avec un secteur agricole qui est en phase de se placer parmi les principales industries du pays», a souligné l'ambassadrice américaine Jean A. Polaschik qui a indiqué que son pays était engagé à travailler avec l'Algérie afin de faire progresser leurs objectifs communs «visant à atteindre une plus grande prospérité économique».

La première pierre a été posée à El Bayadh. L'entreprise sera opérationnelle dès la fin de cette année à travers une exploitation agricole de 25.000 hectares. Elle produira du blé dur et de l'orge, de la pomme de terre et activera dans l'ensilage du maïs, sur une superficie globale de 20.000 ha. Les 5000 hectares restants seront réservés à l'élevage de vaches laitières et de bovins. Les premières récoltes sont prévues pour le mois de mai 2017. Il est attendu 7200 tonnes de blé dur, 7700 tonnes d'orge, 17.800 tonnes d'ensilage de maïs... A terme, la production annuelle de blé dur doit s'élever à 72.000 tonnes, celle de l'orge à 77.000 tonnes, celle d'ensilage de maïs à 350.000 tonnes, trois catégories de céréales qui ont bien besoin d'être «renflouées». Les chiffres rendus publics par les douanes l'attestent. Si la facture d'importation de blé dur a reculé à 377,5 millions de dollars entre le 1er janvier et le 31 août 2016, contre 557,5 millions de dollars pour la même période en 2015, soit une baisse de 32,3%, les quantités importées ont, par contre, affiché une hausse de 1,47% pour s'établir à 1,21 million de tonnes contre 1,19 million de tonnes. «Quant au maïs, les importations se sont chiffrées à 511,4 millions de dollars contre 550,7 millions de dollars (-7,14%) avec un volume importé de 2,77 millions de tonnes contre 2,70 millions de tonnes (+2,32%).», indique le rapport publié hier par le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis). «Pour l'orge, l'Algérie en a importé pour 111,4 millions de dollars contre 122,31 millions de dollars (-8,92%) avec une quantité de 629.000 tonnes contre 527 883 tonnes (+19,15%)», ajoute la même source, relayée par une dépêche de l'APS datée d'hier.

«La baisse de la facture des céréales s'explique, d'une part, par le recul des cours sur les marchés mondiaux des céréales, constaté depuis 2015 à la faveur de stocks abondants et de bonnes récoltes mondiales, et par la légère baisse des quantités importées pour le blé tendre.», soulignent les rédacteurs du document.

L'Algérie aura finalement bénéficié de la dégringolade ininterrompue de l'indice des prix des céréales. Il a chuté de 3% en août par rapport à juillet 2016 et de 7,4% par rapport à août 2015. Une conjoncture rendue possible par une hausse considérable de la production céréalière mondiale qui doit atteindre les 2 566 millions de tonnes cette année, ce qui permettra à l'Algérie de souffler, en attendant la baraka de l'Oncle Sam.