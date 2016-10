GÉRER L'AUSTÉRITÉ, ATTIRER LES INVESTISSEURS ET PRÉPARER LES PROCHAINES ÉLECTIONS Ce qui attend les nouveaux walis

Par Madjid BERKANE -

Au travail messieurs!

Les walis qui se donnaient par le passé le temps d'apprécier la situation de leurs wilayas, afin d'ordonner les priorités, sont désormais appelés à travailler dès le premier jour de leur prise de fonction.

Que de défis attendent les walis concernés par le dernier mouvement opéré par le président de la République, s'accordent à dire les observateurs de la scène politique nationale. La mission des walis, selon ces derniers, ne sera pas de tout repos, dès lors que le contexte dans lequel le changement intervient est marqué aujourd'hui plus que jamais par la prudence et la rigueur en termes de gestion des deniers publics. Ainsi, les walis, souligne-t-on, qui se donnaient le temps par le passé en prenant leurs fonctions, afin d' établir les priorités et d'apprécier la situation de leurs wilayas respectives n'auront plus, à présent ce privilège et devront se mettre au travail dès le premier jour de leur installation. Les défis étant communs pour toutes les wilayas du pays, les walis nommés pour la première fois et ceux concernés par le changement de poste, auront comme mission principale l'exécution de la Politique nationale constituée par trois défis. Le premier défi, est celui de mener la politique d'austérité adoptée par les pouvoirs publics. Dans ce chapitre, les walis seront appelés à faire face à un exercice difficile, à savoir de couper la poire en deux, sans faire de mécontents parmi les populations relevant de leurs territoires respectifs d'un côté et sans causer de préjudices au Trésor public de l'autre. Certes, du moins pour le moment, il n'est pas demandé aux walis de fermer les vannes ou d'arrêter la réalisation des projets de développement en cours, mais il ne leur est plus permis de promettre quoi que ce soit aux citoyens en matière de satisfaction de leurs doléances. Les walis, ainsi, seront appelés, comme le dit si bien un ancien journaliste de la presse écrite, à réviser les cours de la diplomatie qu'ils ont suivis à l'Ecole nationale d'administration (Ena) pour pouvoir «endormir» les citoyens le temps que la situation économique du pays se redresse vers le mieux. Le deuxième défi qu'auront à relever les 18 walis concernés par le dernier mouvement dès leur entrée à leurs bureaux, est: comment attirer des investisseurs privés. Là aussi, et tenant compte de plusieurs paramètres, les walis devront faire preuve de plus de séduction envers ces investisseurs qui, eux aussi, ne se permettent plus de naviguer à vue et de tomber sous le charme de la première opportunité qui leur tombe entre les mains. Partant de là, les walis devront mettre à la disposition des investisseurs plus de facilités. Ces facilités ne doivent pas se limiter seulement comme par le passé à la levée de certaines entraves administratives ou techniques, mais devront passer à un véritable accompagnement sur le terrain et la présentation de plus de garanties. Le troisième défi que devront relever les walis, est la préparation des élections, notamment les législatives prévues dans six mois. La réussite de ce rendez-vous électoral exige des walis un déploiement permanent sur plusieurs fronts. En plus de la préparation technique, les walis doivent veiller à la sécurisation d'abord des meetings des partis politiques, ensuite la sécurisation et la veille sur le bon déroulement de l'opération électorale. Le dernier mouvement dans le corps des walis, faut-il le relever, n'est pas passé inaperçu pour de nombreux observateurs. Outre le fait qu'il a eu lieu le jour de la tenue d'un Conseil des ministres, il n'a concerné, à l'exception de la wilaya de Constantine, que des wilayas dites de taille moyenne. C'est le cas des wilayas de Bouira, Djelfa, Tizi Ouzou, Aïn Defla.. Laghouat, Chlef, etc. Ces wilayas, en dépit des grands pas qu'elles ont fait ces dernières années en matière de développement, ont besoin d'un nouveau souffle pour qu'elles puissent passer au stade de grandes wilayas, à l'image d'Alger, Annaba, Oran et Tlemcen.





Mouvement dans le corps des walis

Liste complète des nominations

Walis nommés

1.Benhassine Faouzi, wali de Chlef.

2. Meguellati Ahmed, wali de Laghouat.

3. Berimi Djamel Eddine, wali d'Oum El Bouaghi.

4. Kerroum Ahmed, wali de Biskra.

5. Cherifi Mouloud, wali de Bouira.

6. Bouderbali Mohamed, wali de Tizi Ouzou.

7. Agoudjil Saad, wali de Djelfa.

8. Maskri Nacer, wali de Sétif.

9. Chater Abdelhakim, wali de Skikda.

10. Kamel Abbas, wali de Constantine.

11. Meguedad Hadj, wali de M'sila.

12. Djellaoui Abdelkader, wali de Ouargla.

13. Madani Fouatih Abderrahmane, wali de Boumerdès.

14. Benmessaoud Abdelkader, wali de Tissemsilt.

15. Ghellai Moussa, wali de Tipaza.

16. Khanfar Mohamed Djamel, wali de Mila.

17. Benyoucef Aziz, wali de Aïn Defla.

18. El Gazi Abdelhamid, wali de Naâma.



Walis délégués

1. Bounif Faïza, wali délégué de Draria.

2. Baiche Hamid, wali délégué de Chéraga.

3. Doumi Djillali, wali délégué de Dar El Beida.

4. Bouchareb Abdelaziz, wali délégué d'El Harrach.

5. Kerdah Mohamed, wali délégué de Sidi M'hamed.

6. Ouchene Brahim, wali délégué de Zéralda.

7. Bengamou Mohamed Saïd, wali délégué de Djanet.