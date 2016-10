SÛRETÉ DE WILAYA D'ORAN 232 opérations opérées en une semaine

Par Wahib AïT OUAKLI -

Aucun répit n'est laissé aux criminels

Une telle dispute, ayant eu lieu dans la commune de Mers El Kebir, a abouti à la mort d'une tierce personne et des blessures occasionnées à une autre.

C'est la traque effrénée enclenchée par la police contre les foyers de criminalité éparpillés un peu partout dans les coins et recoins de la ville abritant le chef-lieu de la deuxième ville du pays.

Les éléments des 25 sûretés urbaines, en collaboration avec les services de la sécurité routière ainsi que ceux de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Oran, ont, durant la période allant du 25 septembre au 1er octobre, opéré pas moins de 232 opérations de police. Celles-ci, reposant sur la vérification d'identité de pas moins de 668 personnes, ont permis le transfert de 55 individus dans les locaux de la police,en vue du parachèvement des formalités d'enquêtes déclenchées à leur encontre. Présentés devant le parquet, 15 individus ont été mis sous mandat de dépôt. La majeure partie de ces individus ont fait l'objet de poursuites judiciaires, d'autres sont accusés de détention et de consommation de stupéfiants ainsi que des psychotropes tandis que plusieurs autres sont accusés de port d'armes blanches, conduite en état d'ivresse, etc. Les policiers de la sûreté de daïra d'Aïn El Turck viennent d'arrêter deux individus âgés de 20 et 25 ans après une cavale qui n'a pas trop duré en se cachant au quartier dit Cholet, non loin du centre-ville d'Oran.

Les deux mis en cause, connus par les services de police pour être des criminels notoires, sont poursuivis dans une affaire liée à une altercation à l'aide d'armes blanches qui a vite fait de tourner au vinaigre.

Une telle dispute, ayant eu lieu dans la commune de Mers El Kebir, a abouti à la mort d'une tierce personne qui a succombé à ses blessures dès qu'il a été évacué dans l'hôpital de la commune balnéaire d'Aïn El Turck. Aussi, ladite altercation a provoqué de graves blessures à une autre. Les deux accusés seront présentés devant le parquet dès que les formalités d'enquête seront parachevées», indiquent les responsables de la communication de la sûreté de wilaya. En plus du trafic de drogue, l'agression à l'arme blanche continue de constituer l'essentiel des affaires auxquelles continuent à faire face les policiers des différentes sûretés urbaines et de daïras. Les justiciers, eux, ne chôment plus ces dernières années.

Le tribunal correctionnel d'Aïn El Turck vient de trancher en traitant une affaire liée au port d'armes prohibées et de vol avec violence. Dans cette affaire, trois accusés ont été reconnus coupables des principaux griefs dont entre autres association de malfaiteurs. Au terme des délibérations, les mis en cause, âgés entre 23 et 31 ans, ont été condamnés à purger, chacun, une peine de 18 mois de prison ferme. Ces trois mis en cause, récidivistes, regagnent de nouveau la prison après avoir été libérés récemment en ayant purgé des peines d'emprisonnement de plusieurs mois pour des faits similaires. Leur dossier est bourré de chefs d'inculpation. Leur dernier méfait repose sur plusieurs agressions qu'ils ont perpétrées sous la menace d'armes blanches.

Les prévenus ont renoué avec la criminalité en sévissant surtout dans la commune d'Aïn El Turck dès qu'ils ont été libérés. Leur arrestation a été effective suite à une offensive menée en début de semaine par les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra d'Aïn El Turck au douar Maroc. Dans le sillage d'une telle descente, les policiers ont saisi des coutelas et une bombe lacrymogène détenus par les deux prévenus.