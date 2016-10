Deux journalistes qui ont connu le défunt témoignent

Lyès Hamdani (au milieu) à la création du journal Horizons entre Maâmar Ferrah et Rachid Lourdjane

Rachid Lourdjane



Il fut directeur et fondateur du quotidien du soir Horizons, rédacteur en chef d'El Moudjahid, chef de bureau de l'APS à New Delhi, Lyès Hamdani, décédé mercredi, a été inhumé jeudi au cimetière de Birtouta. Lyès est démobilisé de l'ALN à l'indépendance, avec le grade de capitaine, au sein des unités combattantes de la Wilaya 4 historique. Il avait occupé, entre autres responsabilités, la fonction de secrétaire du colonel Si M'hamed Bouguerra. Sans doute, un des plus jeunes officiers de l'ALN, Lyès gardera jusqu'à sa mort, le goût du secret et un attachement affectif pour ses frères d'armes qu'il voyait quitter ce monde, l'un après l'autre.

Les tragédies vécues par Lyès ont imprimé son caractère particulier de l'éternel maquisard. Lyès laissera le souvenir d'un homme bon et généreux. Il a ouvert la voie à de nombreux journalistes qu'il a formés. Il nous quitte en emportant de lourds secrets sur sa vie, une trajectoire marquée par les combats.



Mouloud Achour

Après une interminable période de silence qu'on ne savait à quoi attribuer... discrétion, effacement volontaire, maladie, désir de prendre du recul par rapport à des réalités qu'il avait espérées meilleures et qui ne lui auront apporté que déception et désillusion, il s'en allé sur la pointe des pieds. Lyès Hamdani est décédé, mes amis. Je viens tout juste de l'apprendre. Il a été inhumé aujourd'hui dans le cimetière de son village natal. Lyès, le moudjahid de 16 ans qui nous disait que toutes les années qu'il a pu vivre après l'indépendance étaient pour lui un sursis inespéré. Lyès le journaliste qui a marqué l'itinéraire du journal El Moudjahid, qui a présidé à la naissance du journal Horizons, Lyès qui a ouvert le bureau de New Delhi et a doté en nattes de prières la petite mosquée du quartier de cette ville où il résidait.... Lyès qui ne finissait jamais sa cigarette avant d'en avoir allumé une autre. Puisse-t-il trouver le repos. Puisse Dieu Tout-Puissant apaiser la douleur de sa famille.