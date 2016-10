ANCIEN MOUDJAHID ET EX-DIRECTEUR DU JOURNAL HORIZONS Lyès Hamdani tire sa révérence

Lyès Hamdani, ancien moudjahid et un des doyens des journalistes algériens est décédé mercredi à Alger à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt a eu un riche parcours journalistique et a occupé plusieurs postes de responsabilités au sein de nombreux médias publics, notamment au niveau des quotidiens francophones El Moudjahid et Horizons. Marié et père de deux enfants, le défunt a été enterré, jeudi, au cimetière de Birtouta, en présence d'une foule nombreuse. Le ministre de la Communication, Hamid Grine, des directeurs de journaux, des journalistes et des moudjahidine l'ont accompagné à sa dernière demeure.