CLÔTURE DES 8ES JOURNÉES MARKETING TOURISTIQUE Des débats de qualité

Tout le tissu de l'industrie touristique a été passé au peigne fin par les séminaristes venus des différentes wilayas du pays pour prendre part à ces 8es Journées du marketing touristique organisées par RH. International communication qui avaient pris fin ce jeudi à l'hôtel El Aurassi.

Les 15 conférences, bien que dominées par le digital, il n'en demeure pas moins que les principaux axes furent plutôt concentrés sur la formation et l'investissement.

Les questions qui avaient emballé les débats étaient axées sur les retards qu'accuse ce secteur touristique ainsi que la qualité de la formation. Sur ce point précis on signalera que l'institut de formation touristique d'Alger souffrirait encore d'un manque d'enseignants spécialisés dans le domaine et se trouverait dans un état de vétusté très avancé où les étudiants ne bénéficient ni d'Internet ni de bonnes conditions de travail.

Des voix se sont élevées pour dénoncer le manque de préservation de l'environnement.

La destination Algérie a eu sa part dans ces chauds débats ainsi que le rôle et les missions de l'ONT lors de ses participations aux Salons internationaux.

A ce titre le marketing, disait un expert dans son exposé, «vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, mais si personne ne le sait, ou si le tarif n'est pas bien adapté à la demande du marché, vous ferez fausse route. Nous savons tous ou presque que la pratique du marketing a grandement évolué au cours des dernières années, particulièrement à l'ère du Web, des médias sociaux et des appareils mobiles, alors que le consommateur est constamment sollicité et que les messages publicitaires foisonnent, au passage.

En 2016, on ne communique plus comme avant et on ne devrait pas communiquer comme à l'époque du message unidirectionnel des marques vers les clients. Aujourd'hui, la communication est non seulement bidirectionnelle entre marques et consommateurs, mais surtout multidirectionnelle». Dans son introduction Rachid Hessas, disait «qu'il ne peut y avoir de tourisme de qualité en Algérie sans une formation de qualité; la formation a accaparé une belle tranche dans les débats». M.Lamri, P-DG de l'hôtel El Aurassi, le seul d'ailleurs P-DG de ce secteur à avoir pris part à ces débats, n'a pas manqué d'alerter qui de droit sur les insuffisances qui détériorent l'image de nos écoles de formation et instituts, dans certaines wilayas, «les équipements sont ceux des anciennes années, rien n'a encore changé, le niveau est loin d'être celui qui est attendu, nous n'avons pas encore compris que la formation est la véritable colonne vertébrale de l'hôtellerie». Pour les organisateurs, les objectifs ont été largement atteints, et le niveau des débats l'a aisément démontré tout comme la qualité des communicants et des séminaristes qui ont mis en avant l'intérêt de se mobiliser pour contribuer à la réussite de toutes les stratégies de développement du tourisme.