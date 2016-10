PARTICIPATION DE L'OPPOSITION AUX LÉGISLATIVES Le RCD ouvre le bal

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) prendra part aux prochaines élections législatives et locales. Cette décision a été prise à la majorité écrasante de son conseil national qui s'est tenu, hier. Cette participation ouvrira sans doute la voie à d'autres formations politiques de l'opposition. En effet, même si l'Instance de concertation et de suivi de l'opposition ne s'est pas prononcée sur le sujet, lors de sa dernière réunion, la décision prise par l'un de ses principaux animateurs donne le ton à ce que sera l'opinion des autres partis de l'opposition.

Rappelons que le MSP de Abderrazak Makri avait déjà indirectement annoncé la couleur, avec en prime un éclatement prévisible de l'Alliance de l'Algérie verte, dont le parti islamiste est chef de file. D'autres formations de l'opposition, qui ont réservé leur réponse à la fin de l'année en cours ou au début de 2017, risquent donc de perdre un temps précieux, au regard des nouvelles dispositions de la loi sur le régime électoral qui exige des parrainages de citoyens ou d'élus pour chaque candidat.

Aussi faut-il s'attendre à une cascade de prises de position en faveur de la participation aux deux scrutins dans les toutes prochaines semaines. S'il ne rompt pas le lien avec l'opposition, le parti de Mohsen Belabbès est bien le premier à rompre la loi du silence des formations de l'Icso vis-à-vis du calendrier électoral de 2017.