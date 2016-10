RÉAGISSANT AUX PROPOS DE AMAR SAÂDANI Les Belkhadem contre-attaquent

La sortie du secrétaire général du FLN, Amar Saâdani, continue de faire des vagues. La famille Belkhadem a réagi, hier, sur la chaîne privée Ennahar TV pour dénoncer les propos tenus par Saâdani qui affirmait que cette famille «n'avait rien à voir avec la révolution». Les Belkhadem ont ainsi menacé de recourir à la justice pour ces propos qu'ils qualifient de diffamatoires. Ils ont affirmé sur cette même chaîne que leur famille était de la famille révolutionnaire connue dans toute la région. Ils ont argumenté leurs dires par des photos et des preuves écrites de leur spassé révolutionnaire, présentées en direct sur cette télé privée. Avant cette réaction de la famille Belkhadem, c'est l'ex-secrétaire général lui-même qui était sorti de son silence pour qualifier les propos de M.Saâdani d' «orduriers». Interrogé par le journal électronique TSA, Abdelaziz Belkhadem dit ne pas vouloir répondre parce qu'il n'est pas «du même niveau intellectuel». «Il (Saâdani) n'a que l'insulte et l'invective. Je ne réponds pas à un discours ordurier. S'il a quelque chose, qu'il donne la preuve», a lâché l'ancien secrétaire général du FLN. «S'il met en cause mon nationalisme, demandez aux gens qui m'ont connu, qui m'ont vu naître et travailler. S'il s'agit du parcours patriotique de ma famille, vous n'avez qu'à poser la question aux gens de ma région, ils vous répondront», a assuré Abdelaziz Belkhadem. Il faut remettre cette réaction dans son contexte. Amar Saâdani a fait mercredi dernier une rentrée politique fracassante en tirant à vue. Il s'est particulièrement pris à son prédécesseur en arguant que la famille de Belkhadem «a un passé douteux de collaborateurs de l'armée française». Il va même jusqu'à le cataloguer comme «chef de file des agents de la France au sein du FLN». «Visitez son village, vous vous rendrez compte que sa famille n'a rien à voir avec la révolution algérienne», a-t-il ajouté.