ÉBOULEMENT DANS UNE MINE DE BARYTE À TISSEMSILT Aucune victime n'est à déplorer

Les produits miniers sont un «levier» sur lequel repose l'économie du pays.

Aucune victime n'est heureusement à déplorer dans l'éboulement qui s'est produit mercredi dernier dans une galerie de la mine de baryte située à Boukaïd (w. Tissemsilt). Sitôt informé de l'incident, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a dépêché une délégation ministérielle sur les lieux situés au mont de Sidi Djaber dans la commune de Bordj Bounaâma. La délégation ministérielle est conduite par le directeur général des mines au niveau du ministère, accompagné du président du comité de direction de l'Agence nationale des activités minières (Anam) qui est un organisme sous tutelle chargé notamment du contrôle et de la sécurité des activités minières.

L'incident, relate-t-on, s'est produit mercredi vers 11h30 au cours d'une opération de nettoyage d'une trémie de soutirage effectuée dans le cadre du renouvellement du boisage de soutènement de la galerie, a précisé la même source. A ce moment-même, cinq personnes, dont trois mineurs et deux nettoyeurs, se trouvaient dans la galerie. Aucune victime n'est heureusement à déplorer, selon le ministère, qui ajoute cependant que l'un des ouvriers en charge du nettoyage s'est retrouvé pris dans le tout-venant qui avait glissé. Cet agent a été, ensuite, «immédiatement dégagé par les éléments de la Protection civile et transféré, par précaution d'usage, vers l'établissement public hospitalier de Bordj Bounaâma où il a bénéficié d'une assistance médicale appropriée avant de quitter la structure sanitaire sans même avoir nécessité un arrêt de travail», affirment les services du ministère. Après un arrêt momentané, la mine a repris normalement son activité durant la journée du mercredi.

Par ailleurs, les éléments de la Police des mines de l'Anam relevant de l'antenne régionale de Tiaret, dont relève la mine de Boukaïd, se sont déplacés sur place pour mener les enquêtes nécessaires dans pareille situation, révèle-t-on encore. La mine qu'exploite l'entreprise publique Somibar, relevant de l'Entreprise nationale des produits miniers du Groupe Manal, emploie 236 agents dont 70 mineurs. Elle est spécialisée dans l'extraction de la baryte utilisée dans les forages pétroliers.

Il est à signaler que dans le cadre des projets qui vont être lancés au cours du plan quinquennal 2015-2019, la production de la baryte va être reprise dans la mine de Ichemoul (w.Batna), qui sera réhabilitée après sa fermeture actuelle. Lors d'une rencontre d'évaluation tenue il y a quelques mois avec l'ensemble des cadres du secteur minier, des agences minières, des entreprises publiques minières et des établissements de formation, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb a mis l'accent sur la nécessité de relancer ce secteur pour le rendre plus rentable Les projets lancés dans les secteurs de l'industrie, travaux publics, habitat, hydraulique et le rail expriment un besoin croissant des produits miniers, ce qui fait de cette filière «un levier» sur lequel repose l'économie nationale qui est actuellement en phase de redressement et de redéploiement.