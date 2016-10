GESTION DES DÉCHETS À ALGER Le programme "Quartiers propres" relancé

Par Abdelkrim AMARNI -

87 sites communaux d'Alger sont inclus dans le programme assuré par «Netcom» et «Extranet».

L'Agence nationale des déchets (AND) a inclus 87 sites situés dans différentes communes d'Alger devant bénéficier de la relance du programme «Quartiers propres», assuré par les entreprises «Netcom» et «Extranet».

Ainsi, les communes de Ben Aknoun, Rouiba, Reghaïa et d'autres bénéficieront du programme de réhabilitation de 87 sites devant être nettoyés et organisés à travers la relance du programme de gestion des déchets et leur tri suivant «un plan méthodique» tracé par l'AND, a indiqué la chef de service du tri sélectif, Mme Sabrine Beggar.

Pour la réalisation de cette opération, les entreprises «Netcom» et «Extranet» seront chargées de réhabiliter ces sites qui ne répondent pas suffisamment au projet type lancé par l'AND, malgré les bennes réservées à ce type de déchets mises à la disposition des collectivités locales.

Le programme «quartiers propres» ou le tri sélectif des ordures ménagères, lancé en 2013 concerne 13 wilayas, dont Alger au niveau de 22 quartiers, a rappelé Mme Beggar. Le projet pilote de cette action avait été lancé en juin 2012 à Oran. Elle a évoqué les pas positifs franchis au niveau de la cité Mokhtar Zerhouni à Mohammadia, Alger, ex-«Les Bananiers» qui compte 26 immeubles et 1500 logements, soulignant que c'est un quartier type concerné par le projet de tri sélectif depuis juin 2016.

Sur les raisons de ce choix, Mme Kahina Benhaddadi, directrice de la communication et du marketing à l'AND a expliqué que les immeubles étaient dotés d'un système interne de collecte des déchets organiques, qui sont jetés dans une benne centrale pour être ensuite récupérés par un camion-benne. A cette disposition, il faut ajouter l'installation d'une benne jaune à l'entrée de chaque immeuble réservée aux déchets en plastique et en carton. La quantité des déchets en verre récupérée est faible par rapport aux autres matières, a-t-elle précisé, expliquant que ce matériau est moins utilisé que le plastique ou le papier pour l'emballage des produits de consommation. Mme Beggar, responsable du tri sélectif, a pour sa part affirmé que le projet type de la cité Zerhouni a permis de récupérer près de 2 tonnes de déchets tous les 10 jours, depuis le lancement du projet, il y a quatre mois. La chargée de la communication a annoncé la récupération de 110 tonnes de papier à travers les différentes administrations relevant des ministères qui ont adhéré à ce projet visant à réduire la consommation de cette importante matière, depuis fin 2013.

Pas moins de 10 départements ministériels ont accepté de participer à cette expérience. Il faut savoir en effet qu'un fonctionnaire consomme à lui seul 52 grammes de papier/jour, ce qui correspond à sept rames de papier par an, sachant qu'une tonne de papier équivaut à 17 arbres protégés!

En plus d'une propreté meilleure, le tri sélectif présente d'autres avantages dont l'abaissement des charges sur les Centres d'enfouissement techniques (CET).

Un tel choix n'est pas motivé seulement par le fait de faciliter le travail aux entreprises de nettoyage mais obéit également à une logique de rentabilité. Il est signalé par ailleurs que le ramassage sélectif des déchets constitue une source importante de revenus pour les entreprises et la collectivité locale auxquels il faut ajouter l'absorption, un tant soit peu, d'un nombre appréciable de chômeurs par les entreprises de nettoyage.