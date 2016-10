COOPÉRATION SÉCURITAIRE ALGÉRO-BRITANNIQUE Tous contre l'extrémisme violent

Par Abdellah BOURIM -

«L'Algérie est à l'avant-garde dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.»

L'Algérie est l'un des rares pays au monde à avoir réussi «seul» à rétablir l'ordre et lutter contre le terrorisme avec «ses propres» moyens à bord, ce qui lui a permis d'avoir un capital d'expérience en faisant d'elle un exemple à suivre dans ce domaine. D'ailleurs, ce n'est pas fortuit que la majorité de ses invités aborde cette question durant son séjour en Algérie, les derniers chiffres sur le nombre d'Algériens adhérents au groupe terroriste dénommé Daesh témoignent de l'immense travail qu'a fait l'Algérie dans ce domaine.

En visite en Algérie, le sous-secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères et du Commonwealth et ministre britannique chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique, Tobias Ellwood a affirmé que l'Algérie est à l'avant-garde de la lutte contre l'extrémisme violent constituant une menace à la stabilité des pays. «Il est clair que l'Algérie est à l'avant-garde dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans un monde qui fait face à une escalade de ce phénomène, considéré comme le plus important défi du XXIe siècle», a déclaré M.Ellwood à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel.

Les deux responsables ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'approfondir leur coopération dans le domaine pour atteindre les objectifs escomptés.

Pour le représentant britannique, Tobias Ellwood, la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme constituent les défis majeurs du XXIe siècle, pour aboutir à des résultats concrets dans le domaine. Selon ce dernier, la collaboration étroite entre les gouvernements du monde s'impose comme seul moyen efficace pour endiguer ces nouveaux phénomènes.

L'expérience algérienne dans le domaine demeure très convoitée par ses alliés, la dernière en date celle des Britanniques, dont ce représentant a affirmé que la coopération entre les deux pays dans le domaine, a atteint un stade avancé, qu'ils «font leur possible» pour lutter contre «cette menace», a-t-il souligné.

En effet, lors des travaux de l'atelier organisé en septembre dernier à Alger sur le thème «démocratie et lutte contre le terrorisme», les participants ont mis l'accent sur les efforts consentis par l'Algérie dans le domaine, en passant de la lutte armée contre le terrorisme à la déradicalisation à travers l'organisation de la société contre le phénomène de «l'extrémisme violent» ce qui a fait de l'Algérie un «pilier» dans la lutte contre le terrorisme.

Enfin, la majorité des pays partageaient la conviction que le seul moyen de combattre le terrorisme et l'extrémisme était «de continuer à renforcer les institutions démocratiques et le rôle de la société civile». «Aucun pays ne pourra à lui seul combattre le fléau du terrorisme sans l'aide d'autres pays partenaires», la position des pays présents contents de partager leur expérience dans le domaine de la lutte antiterroriste et d'apprendre de la «longue» expérience algérienne en la matière.