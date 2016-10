DROGUE 8 trafiquants sous les verrous

Par Arezki SLIMANI -

Le gang de narcotrafiquants, composé de huit personnes, activant entre Béjaïa et Sétif, ne sévira plus. Il a été intercepté alors qu'il prévoyait l'écoulement de 20 kg de drogue dans ces deux wilayas, indiquent les services de police de Béjaïa. A la faveur d'une plainte du dénommé «Babi» faisant état du vol de son véhicule, un véritable coup de filet a été entrepris à la faveur d'une enquête ouverte par les éléments de la BRI. Le véhicule en question faisait l'objet d'un différend entre le plaignant et l'un des membres du gang sur le montant d'une quantité de drogue. Les investigations de la police se sont soldées par l'interpellation des huit membres du gang, âgés entre 29 et 47 ans. «Les narcotrafiquants voulaient inonder les wilayas de Béjaïa et Sétif avec près de 20 kg de drogue acheminée de Maghnia», a précisé la chargée de communication de la police de Béjaïa. Présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, quatre des mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et les quatre autres sous contrôle judiciaire.