UN VÉTÉRINAIRE À LA TÊTE D'AHMADYYA Liberté provisoire pour les adeptes de la secte

Par Wahida BAHRI -

Elles sont au total 24 personnes interpellées dans cette affaire d'Ahmadyya, libérées provisoirement, en attendant l'aboutissement de l'enquête.

Accusé d'accomplir sans autorisation le prêche du vendredi dans un lieu non autorisé, ainsi que le versement de cotisations à des parties étrangères, les adeptes égarés et mécréants de la secte Ahmadyya, ont été provisoirement libérés, apprend-on de source sécuritaire. Figure parmi les interpellés, une étudiante domiciliée à la commune de Mdjez Tchiche, wilaya de Skikda, a rapporté la même source. L'étudiante avait, il y a deux ans été interpellée par les services de sécurité, pour avoir fait irruption dans les rangs des prêcheurs à la mosquée d'Abou Bakr Essedik et porté des propos diffamatoires à l'encontre de Aïcha Oum El Moueminime, épouse du prophète Mohammed (Qsssl) et ses compagnons, a précisé la même source. Selon cette dernière, (l'étudiante), lors de l'enquête à l'époque, s'était avérée imprégnée de principes chiites. S'agissant des autres accusés, ce sont des agriculteurs et étudiants originaires, notamment de Errafraf, commune de Aïn Bouziane et autres localités d'El Harouche et Salah Bouchaour, et sont dirigés par un vétérinaire, ont précisé nos sources. La perquisition opérée par les services de sécurité de la wilaya de Skikda, s'est soldée par la découverte de carnet de bons de versements de cotisations, portant jusqu'à la mise sous presse, les noms de 24 adhérents. Ces derniers étant majoritairement des agriculteurs, devaient cotiser avec d'importants fonds, qu'ils versaient dans le compte de sociétés étrangères, compte tenu des 6,5 relevés mensuellement sur le salaire des adeptes de cette secte, ont révélé nos sources. Des fonds qui sont en réalité destinés au financement de l'activité de la secte Ahmadite, à travers 170 pays. Aussi ces fonds, sont utilisés pour appâter les couches les plus vulnérables dans le Monde arabe, comme ce fut le cas en Algérie, la wilaya de Skikda entre autres. Dans ce contexte, il a été remarqué des signes de richesse flagrants chez les adeptes de la secte Ahmadyya, de la wilaya de Skikda. Dans un autre contexte, il est à signaler qu'une demande d'autorisation pour la construction de la première mosquée Ahmadyya en Algérie avait été formulée par «Ahmadiyya Muslim Community», une sorte de califat des Ahmadis dont le siège est situé à Londres. Mais le département de Bouabdellah Ghlamallah avait à l'époque, manifesté un refus catégorique de la demande. Un refus maintenu à ce jour, ce qui explique la clandestinité du rituel de la prière du vendredi sans autorisation. Pour l'heure et au moment où nous mettons sous presse, les services de sécurité en charge du dossier poursuivent leur enquête sur ce phénomène étrange à la société algérienne et à la religion musulmane.

En attendant l'aboutissement de l'affaire, il est important de savoir que l'épanouissement de la secte Ahmadiyya en Algérie, suscite l'inquiétude de nombreux spécialistes des questions religieuses. Tous sont unanimes quant aux dangers que représente dans la forme cette secte aux croyances menaçantes dans le fond. Comme expliqué par un imam de la wilaya d'Annaba «Les initiateurs de la secte Ahmadiyya sont loin d'être des illuminés farfelus. Au contraire, ils sont méthodiques et cherchent à séduire le maximum de jeunes Algériens», dira l'interlocuteur. En ajoutant «la croyance de ces mécréants est axée sur la vénération de leur «Mehdi» qu'ils veulent propager parmi les jeunes», explique-t-il. Les adeptes de la secte Ahmadyya, connue également sous le nom de «Qadiani» croient que Mirzagh Ghulam Ahmad est un prophète venu après Mohammed (Qsssl).

Voyant en le Maghreb, et l'Algérie notamment un pays très jeune mais surtout un champ favorable pour l'épanouissement de leurs croyances, les initiateurs de cette secte usent d'intermédiaires égarés et manipulables, pour cibler la frange de jeunes en commercialisant les idées sataniques de Mirzagh Ghulam Ahmad qui, s'est aussi annoncé être le messie promis et mahdi (as). D'ailleurs, sur la Toile, le site officiel de l'Ahmadiyya propose carrément aux Algériens la «moubaya'â», du nouveau mehdi Mirzagh Ghulam Ahmad. Il faut dire que les chaînes de télévisions, sites Internet et Blogs, renseignent sur la prospérité financière de la secte et par conséquent, sa puissante machine de guerre, mise en branle par l'«Ahmadiyya Muslim Community», à l'effet de conquérir de nouvelles contrées et faire aboutir ses objectifs.