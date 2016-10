BÉJAÏA On s'attaque au commerce informel

Par Arezki SLIMANI -

2 443 locaux restent inexploités à ce jour

La wilaya de Béjaïa va supprimer les commerces informels aux abords des routes nationales.

Une commission va être incessamment installée afin de recenser ces commerçants et trouver des solutions. C'est la principale décision à retenir du dernier conseil de wilaya. Un rendez-vous hebdomadaire axé également sur l'évaluation de l'état d'avancement des projets en cours de réalisation dans, notamment le secteur de l'équipement public et le développement local. Le constat établi autour de la réalisation des locaux commerciaux a fait réagir le chef de l'exécutif qui a instruit les chefs de daïra pour assainir le dossier d'attribution des locaux à usage professionnel. A ce titre, il y a lieu de noter que la wilaya de Béjaïa a bénéficié de 5200 locaux, dont 3377 sont achevés, 137 en cours, 754 à l'arrêt et 843 non encore lancés. Cependant, 2443 locaux restent inexploités à ce jour.

Ce conseil de wilaya a passé au peine fin le secteur de l'enseignement supérieur et celui de l'Education nationale, un mois après la rentrée sociale. Dans son intervention, le directeur des équipements publics a d'abord présenté l'état d'avancement des projets du secteur de l'enseignement supérieur, qui sont en en cours de réalisation. Il s'agit des 6 000 places pédagogiques retenues à El Kseur et dont la réception est prévue pour fin décembre 2016. Il en est de même pour les 70 logements incessibles de type F4 au profit de l'enseignement supérieur dans la même ville, un projet qui connaît un taux d'avancement de 95%. La réalisation d'un auditorium de 1000 places au niveau du campus Aboudaou est presque achevée avec un taux d'avancement de 98%. La viabilisation et l'aménagement du site universitaire à El Kseur, inscrit au programme de 2012-2013, sont achevés à 50%. Toujours à El Kseur, le restaurant 5000 places est réalisé à 20%.

Le secteur de l'éducation, qui est considéré parmi les priorités de la wilaya, a connu beaucoup d'efforts consentis pour la réalisation de plusieurs infrastructures scolaires livrées cette année. Neuf lycées sont déjà réceptionnés et achevés cette année.

Cependant, certains d'entre eux n'ont pas connu un début d'année serein à l'image de celui d'Adekar, dont les élèves ont dû descendre dans la rue pour dénoncer les nombreuses insuffisances relevant cette fois-ci de la direction de tutelle. Les moyens matériels et humains font défaut dans ce nouvel établissement, indiquent les parents d'élèves.

Cinq autres lycées sont en cours de réalisation. On note celui de Timezrit avec 85% de taux d'avancement et de Sidi Bouderhem 800 /200 rations à 80% d'avancement. La réception de ce dernier est prévue pour fin décembre 2016. Un troisième lycée à Ighram de type 800/200 rations, inscrit au programme de 2012, connaît un taux de réalisation de 65%. Il est prévu pour la réception en juillet 2017. De même type un autre lycée, à Toudja, sera réceptionné à la fin du mois en cours.

Enfin, le lycée de Sidi Aich, dont le taux d'avancement est à 70%, sera livré à la fin décembre 2016. Le déficit en matière d'encadrement pédagogique, que le secteur a connu en ce début de l'année scolaire, sera comblé à la faveur des solutions dégagées suite aux multiples réunions effectuées par le wali avec les responsables de ce secteur.

Le recrutement suivant la liste d'attente du dernier examen effectué, servira également à remplacer les nombreux enseignantes et enseignants partis en retraite. Afin d'éviter d'éventuels retards dans la réalisation des projets, il a été préconisé un suivi rigoureux sur le terrain et des rencontres périodiques avec les responsables d'entreprises afin de lever les obstacles qui peuvent freiner l'avancement des travaux.

Les directeurs concernés ont été instruits dans ce sens.