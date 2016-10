RÉALISATION DES CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES DANS LE SUD Les clarifications de Boudiaf

Par Nadia BENAKLI -

Abdelmalek Boudiaf met les points sur les «i»

Le ministre de la Santé a affirmé que la réalisation de centres hospitalo-universitaires dans les wilayas du Sud a été «gelée mais pas annulée».

Le problème du manque d'établissements de santé ne sera pas réglé sitôt dans le Sud. En raison de la crise économique et la chute des prix du pétrole, le gouvernement a décidé de reporter de nombreux projets. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a affirmé jeudi à Alger que les projets de réalisation de centres hospitalo-universitaires dans les wilayas du Sud ont été «gelés, mais pas annulés». Répondant à une question d'un député de la wilaya de Béchar, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales au niveau de l'APN, le premier responsable du secteur n'a pas été par quatre chemins pour avouer clairement la décision du gouvernement. M. Boudiaf a écarté le manque de ressources financières pour mener à bon port ce projet.

Le ministre a, cependant, imputé le gel des projets de réalisation de centres hospitalo-universitaires dans les wilayas du Sud, initiés par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «aux coûts élevés des offres des bureaux de réalisation des sociétés multinationales, qui ont dépassé le taux de 170% du coût réel de ces centres». «Ces projets sont actuellement gelés et peuvent être relancés prochainement» a indiqué le ministre en guise de rassurer les gens du Sud.

Le ministre n'a pas donné le pourcentage des projets gelés. Ses déclarations sont en contradiction avec celles de Sellal. Interpellé en mois de mars dernier sur la même préoccupation, le Premier ministre avait affirmé que seulement 3% des projets ont été annulés. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a annoncé, jeudi, à Alger, que les travaux de réalisation de deux hôpitaux, l'un à Tamanrasset et l'autre à In Salah, seront lancés dans les prochains jours lors d'une séance de questions orales à l'APN.

Le Premier ministre a, en outre, souligné que les projets de réalisation d'un hôpital de 240 lits à Tamanrasset et un autre de 120 lits dans la wilaya déléguée d'In Salah «sont parmi les projets publics importants qui ne sont pas concernés par les mesures d'annulation et de gel», précisant que «des instructions ont été données pour accélérer leur réalisation». Durant son intervention, le Premier ministre a fait savoir que la construction d'hôpitaux dans le Sud, a pour ambition d' «améliorer la qualité des soins de proximité au profit des populations du Sud, de renforcer le contrôle sanitaire au niveau des frontières, d'intensifier les programmes de prévention à travers la mise en place d'équipes médicales itinérantes pour la prise en charge des malades». Le gel des projets tant attendu par les gens du Sud risque de susciter de nouveau une tension sociale dans cette région. Le chômage et le manque de structures de soins sont deux principales sources de crise dans cette région sensible qui a été secouée par de violents événements. Voulant rassurer les esprits, le ministre a rappelé que «la wilaya de Béchar dispose de structures hospitalières, de médecins spécialistes et de professeurs universitaires capables de gérer le secteur de la santé au même rythme qu'un hôpital universitaire».

Devant les députés et les caméras de la télé, M.Boudiaf a saisi l'occasion pour rappeler l'arrêté ministériel de 2013 portant création de 23 centres hospitalo-universitaires. «Il sera procédé progressivement à l'ouverture de nouveaux centres spécialisés en chirurgie, oto-rhino-laryngologie (ORL), pneumologie et cancer», a-t-il affirmé. Dans le même contexte, le ministre a ajouté que l'hôpital actuel de la ville de Béchar remplit le rôle d'un hôpital universitaire, à l'instar de ce qui se fait dans la wilaya de Béjaïa depuis des années, sans pour autant priver ces régions des services hospitalo-universitaires.



Ils ont financé des infrastructures médicales à Sétif

Des bienfaiteurs reçus par le ministre

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a reçu jeudi dernier, un groupe de bienfaiteurs de la wilaya de Sétif pour «avoir financé plusieurs opérations dans le secteur de la santé», indique un communiqué du ministère. Le ministre de la Santé «a tenu à les remercier pour leur contribution, notamment à la réalisation d'un service d'hémodialyse avec six reins artificiels, la réalisation d'une unité d'oncologie, la construction d'une salle de soins, la réfection de l'ancien complexe mère et enfant, ainsi que la livraison de plusieurs ambulances et de véhicules de liaison pour les unités d'hospitalisation à domicile pour un montant total de plus de 150 millions de DA», note la même source. Les discussions entre les deux parties ont mis en évidence «la disponibilité» de ces bienfaiteurs à accompagner le secteur de la santé dans une approche de proximité et de rapprochement des services de santé dans toutes les régions de la wilaya».Tout en saluant «le sens de la solidarité, le civisme et l'action citoyenne de ce groupe de bienfaiteurs», M. Boudiaf a émis le voeu que leur action «serve d'exemple à tous les donateurs dans les autres wilayas pour qu'ils recentrent leurs dons autour d'actions structurantes apportant un plus au citoyen et contribuant à améliorer son cadre et ses conditions de vie», ajoute la même source.