CRIME CRAPULEUX CONTRE UN AVOCAT STAGIAIRE À BOUCHAOUI Le présumé assassin arrêté par la police

Les services de sécurité au niveau de la wilaya d'Alger ont arrêté les présumés assassins de l'avocat stagiaire âgé de 27 ans, dont le corps a été retrouvé au niveau de la forêt de Bouchaoui à Alger. Selon des sources crédibles, ils étaient trois personnes, âgées entre 25 et 30 ans à commettre le crime et dont le principal accusé était un chômeur résidant dans la commune de Chéraga. Le crime remonte à il y a quelques jours quand la famille de l'avocat a informé les services de sécurité de sa disparition. Durant la même période, un cadavre a été signalé à Bouchaoui et après vérification et reconnaissance, il a été établi par la police scientifique qu'il sagissait du corps de l'avocat disparu. On croit savoir que le crime a été le fait d'une dispute au sujet d'une vente de véhicule. Les accusés ont été présentés au procureur de la République aujourd'hui.