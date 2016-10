BOUIRA Un trafiquant d'armes sous les verrous

Par Abdenour MERZOUK -

Les services de la gendarmerie de la circonscription de la commune d'El Khabouzia, daïra d'Aïn Bessem ont arrêté un trafiquant d'armes. Le présumé coupable a été arrêté en possession d'un lot d'armes et de munitions. Agé de 37 ans, originaire de la wilaya de Médéa, le mis en cause dirigerait une filière qui s'étendrait aux wilayas de M'sila et de Médéa. Présenté devant la justice, il a été placé en détention provisoire par le procureur près le tribunal d'Aïn Bessem.