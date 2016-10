APPLICATION DE LA LOI SUR LA CONFORMITÉ DES CONSTRUCTIONS Les architectes sont dans le flou

Par Ali TIRICHINE

De nombreuses questions sont restées sans réponse lorsqu'il s'agit d'évaluer la loi 08/15 de juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions.

Lors d'une rencontre à Alger à laquelle ont assisté des professionnels du bâtiment, de nombreuses questions ont été posées pour savoir quels sont les résultats précis et chiffrés quant au nombre réel de dossiers régularisés par la loi.

Il s'agit aussi de savoir quelle est la part des dossiers qui ont été rejetés et quelles en sont les réserves détaillées et à quelle partie échoit la mission de lever les réserves formulées par les commissions.

Les experts veulent aussi savoir quel sera le devenir des projets qui ont essuyé un rejet et des projets des usagers qui n'ont pas déposé de demande de régularisation.

Selon les recommandations issues de la rencontre, «interdire toute transaction ou location» n'est pas une solution sachant que la demande en logement est énorme alors que la démolition d'un nombre incalculable de logements qui ont coûté des milliards tant en dinars qu'en devises comme matériaux peut-elle être réaliste? s'interrogent les spécialistes. Selon Abdelhamid Boudaoud, président du Collège national des experts architectes, qui a opéré une synthèse des débats, «sans informations précises et détaillées aucune action préventive ne peut être garantie en matière de programmation des constructions».

L'intervention énergique de l'Etat est recommandée «pour freiner toutes ces dérives qui ont engendré des villes sauvages au mépris de la loi et du bien-être du citoyen». Cela devrait conduire, selon les participants à la journée d'études du 5 octobre dernier à «une stratégie rigoureuse élaborée par des experts du secteur pour redresser la situation, ce qui devra succéder au bricolage mené conjoncturellement par des profanes et des administrateurs».

Consécutivement à tous ces constats, le panel d'experts recommande d'assainir de toute urgence la contrainte du volet foncier car de très nombreux usagers ne sont pas en possession de titre de propriété mais de simple décision d'autoconstruction ou papier timbré.

Cette situation qui perdure depuis des années empêche même les constructeurs de vendre leur bien immobilier au profit d'autres personnes dont la capacité financière leur permet d'achever les constructions entamées.

En outre, «les communes devront être instruites formellement pour réaliser un diagnostic exhaustif de l'application de la loi 08/15 et en tirer toutes les analyses, commune par commune, qui devront être en possession à l'avenir d'un fichier en la matière ainsi que de la cartographie des zones à risque (catastrophes naturelles). Le Collège national des experts architectes (Cnea) a associé un panel d'experts (géomètres, notaires, architectes, urbanistes, ingénieurs, hydrauliciens, géologues, administrateurs, agents immobiliers) afin d'apporter des constats et suggestions permettant la meilleure application de cette opération.