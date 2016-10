PLUS DE 2,5 MILLIONS DE DOSES IMPORTÉES PAR L'INSTITUT PASTEUR Le vaccin antigrippal disponible cette semaine

Par Walid AÏT SAÏD -

Il est gratuit et fortement conseillé pour les personnes âgées, les malades chroniques et les femmes enceintes ainsi que le personnel médical et paramédical.

Le mauvais temps n'est toujours pas là, mais le vaccin antigrippal si! La campagne de vaccination doit commencer cette semaine. Les importations des doses contenant la souche grippale de cette année sont terminées, même leur distribution est sur le point d'être finalisée. Une source proche de l'Institut Pasteur révèle que plus de 2,5 millions de doses ont été importées cette année. «Ce sont les instructions du ministère de la Santé qui nous a demandé d'importer dans un premier temps, 2,5 millions de doses», assure la même source en précisant que si la demande dépassait l'offre, une seconde phase d'importation aura lieu. «Le ministère de la Santé nous a demandé pour le moment de commander 2,5 millions de doses. Ce que nous avons fait dès le mois d'août. Un lot de 1,5 million de doses a été distribué la semaine dernière aux établissements hospitaliers», souligne-t-elle. «Leur distribution à travers les 48 wilayas du pays a commencé. Elle est presque terminée», soutient-on. «La distribution des quotas pour les privés a, elle, débuté la semaine dernière», ajoute-t-on. Comme chaque année, ce vaccin antigrippal a été commandé au mois d'août. Il en est de même pour les pays européens qui ont débuté leur campagne de vaccination la semaine dernière. Il faut aussi savoir que la souche du vaccin diffère d'une année à l'autre et ce d'après la mutation du virus. «C'est l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui définit la souche de ces vaccins. C'est donc la même partout dans le monde», fait savoir notre interlocuteur.

A partir de la mi- octobre donc, il est recommandé aux personnes à risques de se faire vacciner contre la grippe. Et selon divers rapports, ils sont plus de 5 millions d'Algériens. L'OMS les invite à se faire «absolument vacciner» car ce vaccin peut leur sauver la vie. Surtout que ce vaccin est gratuit pour les malades chroniques, les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et le personnel médical et paramédical. Mais pas seulement. Les experts estiment qu'une campagne de vaccination efficace contre la grippe saisonnière est celle qui couvre 70% de la population et pas seulement les personnes vulnérables. Mais beaucoup d'Algériens sont «contre» les vaccins. Juste comme ça. Comme on est contre la pluie. Souvent, c'est parce qu'ils craignent les vaccins. Notamment des «complications». Ils croient aussi que les vaccins contre la grippe peuvent... donner la grippe. D'autres pensent qu'ils sont tout à fait inutiles. Les spécialistes sont unanimes, les récalcitrants ont tous un peu tort. Il faut bien le dire, les vaccins en général et contre la grippe en particulier comptent parmi les traitements médicaux non seulement les plus efficaces, mais aussi les plus sécurisants.

Les effets indésirables sont vraiment exceptionnels et, en fait, beaucoup plus rares que pour beaucoup de traitements courants. Mais il faut savoir que la grippe peut être mortelle! On pense souvent que c'est bénin. Or, c'est une maladie grave, surtout pour les grands malades, plus à risque de complications. Elle a tué une cinquantaine de personnes en Algérie l'année dernière. Alors pourquoi hésiter? Dans le cas du vaccin contre la grippe, les risques sont toujours minimes; en parallèle pour certains groupes à risques, les avantages sont clairs...