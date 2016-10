Ooredoo lance la 4G au même prix que la 3G

M. Hendrik Kasteel, directeur général de Ooredoo

Ooredoo est au rendez-vous historique du lancement commercial de la téléphonie mobile de quatrième génération (4G) en Algérie. Après avoir obtenu sa licence définitive d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et la notification officielle de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), Ooredoo annonce le lancement commercial de ses services 4G dans trois (03) wilayas à savoir: Tlemcen, Tizi Ouzou et Béchar. Les abonnés de Ooredoo dans ces trois wilayas pourront désormais accéder à la 4G tout simplement en l'activant, dans une boutique Ooredoo ou dans un point de vente agréé, sans frais additionnels et au même prix que la 3G et tout en gardant le même numéro de téléphone. A l'occasion du lancement commercial de ses ser-vices 4G, le Directeur général de Ooredoo M. Hendrik Kasteel a déclaré: «Ooredoo est fier de participer à cette étape historique de lancement de la téléphonie mobile de 4ème génération et l'avènement du très haut débit mobile. La 4G est désormais une réalité pour les abonnés de Ooredoo qui peuvent profiter des meilleurs services et vivre une expérience unique du très haut débit mobile aux meilleurs tarifs. Ooredoo s'engage à poursuivre son oeuvre de modernisation et de développement du secteur algérien des télécommunications en droite ligne avec la politique des pouvoirs publics et mobilisera tous les moyens nécessaires pour faire de la 4G un autre grand succès.» Après les trois premières wilayas, Ooredoo couvrira une vingtaine d'au-tres wilayas dans les mois à venir notamment Alger, Oran, Sétif et Constantine. Afin de mieux accompagner l'ouverture de ses services 4G, Ooredoo a lancé, à travers divers supports médiatiques (TV, Radio, Presse écrite, Web et affichage urbain), une large campagne de communication axée autour du message principal: «Dima Plus.» Pour rappel, Ooredoo a été le premier opérateur mobile à avoir effectué avec succès les tests de téléphonie mobile de 4ème génération (4G) à Tlemcen, le 11 juillet 2016. Les démonstrations ont été réalisées notamment pour le très haut débit mobile et la vitesse de téléchargement d'applications depuis le portail de Ooredoo Ostore et sur différents terminaux mobiles (téléphone mobile et ordinateur portable). La 4G ouvre la voie à des améliorations considérables en termes de vitesse de téléchargement, de TV sur mobile, de streaming ou d'appels voix en qualité HD. Des pans entiers de l'économie vont également bénéficier de la 4G grâce aux nouveaux usages mobiles qu'offre cette technologie aux utilisateurs à l'instar du m-commerce, du m-payement, du m-banking, du m-santé, du m-education etc. Ooredoo demeure résolument impliqué pour la réussite de la révolution digitale en Algérie, et poursuit le renforcement de ses moyens humains, financiers et techniques pour accompagner cette importante transformation.