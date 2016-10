TEBBOUNE À PROPOS DE LA NOUVELLE VILLE DE SIDI ABDALLAH "Elle sera un modèle urbanistique"

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune

Outre le pôle urbain, la nouvelle ville de Sidi Abdallah est également un pôle biotechnologique, universitaire et de loisirs.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent hier à Alger sur la nécessité de faire de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, dont la première partie sera réceptionnée le 11 décembre prochain, un modèle urbanistique pour les autres nouvelles villes. Lors d'une réunion de coordination avec les responsables des différents projets prévus dans cette ville, M.Tebboune a affirmé que «Sidi Abdallah doit obéir à une conception architecturale bien élaborée qui tienne compte des moindres petits détails, pour constituer à l'avenir un modèle de pôle urbain et de nouvelle ville». La réception de la première partie de la nouvelle ville est prévue le 11 décembre prochain. Elle comprend près de 10.000 logements dans la formule location-vente (Aadl) et promotionnel public, en sus des équipements publics nécessaires et des locaux commerciaux de proximité. Le ministre a, dans ce sens, donné de fermes instructions pour le respect des délais de réalisation, «sans négliger toutefois l'aspect esthétique, notamment les finitions». A cet effet, des sous-commissions de coordination seront installées pour le suivi du processus de réalisation des différentes structures, notamment les espaces verts, les établissements éducatifs, en plus de la propreté des quartiers, le bon fonctionnement du système de collecte d'ordures, l'installation des locaux commerciaux, du réseau de voiries, l'accès des cités et les espaces de jeux et de loisirs. «Les locaux commerciaux doivent être prêts lors de la distribution des logements», a souligné le ministre, appelant à la transparence «lors de leur distribution, en accordant la priorité aux activités commerciales indispensables». «Dans notre conception urbaine, toutes les activités commerciales doivent être proches du citoyen», a-t-il poursuivi, insistant sur l'impératif de «répartir les activités en fonction du mode de vie du citoyen algérien». M. Tebboune a recommandé l'accélération du rythme des travaux, en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et la fibre optique. La réunion s'est déroulée en présence des directeurs généraux de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl), de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi) et du Centre national de l'ingénierie de construction (Cnic), outre les représentants des entreprises chargées de la réalisation, notamment le groupe Cosider et les directeurs centraux du secteur. A l'issue de cette réunion, le ministre a effectué une visite d'inspection des différents projets de logements en cours de réalisation, notamment le projet des 1067 logements promotionnels publics (LPP) et celui des 4622 logements Aadl, où le taux d'avancement des travaux dans ce quartier a atteint 95% pour les routes, 100% pour le raccordement en AEP, 90% pour le réseau d'assainissement et 60% pour le réseau d'électricité. Le ministre a appelé, à cette occasion, à accorder davantage d'importance à l'aspect esthétique et aux finitions, outre la nécessité d'inclure cet aspect lors de la conclusion de nouveaux marchés.»Nous avons abordé les détails où nous rencontrons souvent des difficultés et nous veillerons au suivi minutieux des projets», a-t-il déclaré. La nouvelle ville de Sidi Abdallah s'étend sur une superficie de 7000 hectares au sud-ouest d'Alger. Elle compte 27 agglomérations où des projets sont prévus pour la réalisation de près de 54.000 unités. Un consortium de sociétés publiques et à leur tête Cosider, est chargé de la réalisation des travaux d'aménagement des routes et des différents réseaux dans cette nouvelle ville, après avoir remporté deux transactions d'une valeur de 84 milliards de dinars.