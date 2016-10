BORDJ BADJI MOKHTAR Deux terroristes interceptés

Deux terroristes ont été interceptés samedi à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a saisi un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a intercepté deux terroristes, samedi à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire»précise la même source. De même, un autre détachement et en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale «a appréhendé, à Boumerdès (1ère Région militaire), six éléments de soutien aux groupes terroristes», souligne le communiqué. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont arrêté à Béchar et Tindouf (3e RM), dix narcotrafiquants et saisi 8 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments des gardes-côtes et de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Tlemcen (2e Région militaire) une autre quantité s'élevant à 79,8 kilogrammes. A Biskra (4e Région militaire), un détachement de l'ANP «a saisi 9 540 unités de différentes boissons, tandis qu'un autre détachement a saisi deux détecteurs de métaux et trois groupes électrogènes à In Guezzam (6e Région militaire)». Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, des unités des gardes-côtes «ont déjoué plusieurs tentatives d'émigration clandestine de 147 personnes à bord d'embarcations clandestines au niveau des wilayas d'Oran, Mostaganem(2e Région militaire), Annaba et El-Kala (5e Région militaire), indique le communiqué du MDN.