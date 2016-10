BOUIRA Le nouveau wali prend ses fonctions

De sources proches de la wilaya c'est aujourd'hui que sera organisée la cérémonie d'investiture des nouveaux wali et secrétaire général de la wilaya de Bouira. Le remaniement décidé par le président de la République a concerné la wilaya sur les deux postes. M.Maskri Nacer part pour Sétif et M.Menguelati Ahmed en sa qualité de wali de Laghouat.

Ces affectations qui sont des promotions pour les concernés sont amplement méritées eu égard au travail colossal effectué par les deux responsables depuis leur arrivée à Bouira. Pour les citoyens, c'est encore la wilaya qui est pénalisée. Beaucoup se demandent pourquoi cet empressement à changer le premier responsable compétent quand d'autres ont passé plus de 7 ans à la tête de la wilaya sans que personne ne les voient. L'actuel wali et son secrétaire général ont le mérite d'avoir solutionné le problème de la cité évolutive «Aïnouche Hadjila», un souci que personne avant eux n'avait osé traiter. Depuis leur intronisation à la tête de la wilaya, les deux responsables ont relancé le dossier de l'investissement qui cogitait depuis des années dans les tiroirs. Tout en comptant sur la jeunesse du nouveau wali et en espérant qu'il continuera l'immense chantier lancé par ses prédécesseurs, les citoyens de Bouira regrettent déjà la modestie, la disponibilité et la rigueur des deux partants. Ces changements qui s'inscrivent dans l'ordre régulier du fonctionnement de l'administration se veulent un moyen de donner un souffle à l'activité. L'espoir des citoyens de voir leur wilaya rejoindre les rangs des grandes agglomérations reste entier malgré le changement. Le développement d'une wilaya n'est pas l'affaire individuelle d'un wali ou d'un secrétaire général, mais la complémentarité des efforts entre les divers partenaires. Ainsi M. Maskri a ouvert ses portes et a toujours su écouter tout le monde, il a réussi là où d'autres ont échoué. Les Bouiris dans leur totalité espèrent une continuité.