LYCEE HOUARI BOUMEDIENE (BOUIRA) Grève des professeurs

Le feuilleton du lycée Houari Boumediene continue avec les enseignants qui viennent de déclencher une grève. La cause essentielle reste la situation d'incertitude et d'instabilité engendrée par l'absence des responsables au niveau de cet établissement après la suspension par une commission ministérielle du directeur. Les conditions de travail ne sont plus réunies, commente un enseignant. «Nous avons attendu une issue possible mais en vain. Nous nous sommes suffisamment tus, mais là, il nous est impossible de nous taire devant la gravité de la situation», ajoute notre interlocuteur. L'absence d'une direction au niveau de cette structure a sensiblement perturbé la scolarité. Les élèves sont sans manuels, suite à l'absence d'un gestionnaire. «Il n'y a personne pour distribuer les manuels scolaires, ni la prime des 3000 DA. La surveillante générale est dépassée», dira un parent d'élève. Ce débrayage illimité succède à d'autres actions menées par l'Association des parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. La direction de l'éducation, et pour pallier à cette situation, multiplie les démarches pour assainir cette situation, notamment par la désignation d'un directeur provisoirement, en la personne du proviseur du lycée Hamza. Hier à la direction de l'éducation, l'heure était à la mise en place d'une cellule pour finir avec une situation qui pénalise les élèves, les professeurs et l'administration.