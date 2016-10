EN CAVALE DEPUIS PRÈS DE DEUX ANS À BÉJAÏA L'ex-receveur d'Ighil Ouantar à M'cisna arrêté par les gendarmes

Par Arezki SLIMANI -

En fuite depuis le mois de janvier 2015, l'ex-receveur du bureau de poste du village Ighil Ouantar dans la commune de M'cisna vient d'être arrêté à la faveur d'une descente effectuée par les gendarmes de la brigade de Beni Maouche mardi dernier à 3heures du matin. Le mis en cause, faisait l'objet de poursuites judiciaires lancées à son encontre par Algérie poste pour dilapidation des deniers publics. Plusieurs autres victimes de ses agissements ont déposé plainte également dès sa disparition. Les faits remontent au début de l'année dernière, lorsque des clients d'Algérie poste, détendeurs de carnets d'épargne Cnep ne retrouvaient plus leurs carnets d'épargne Cnep confiés au receveur en question; d'autres avaient constaté des manques importants dans leurs avoirs. C'est ce qui a fait découvrir le pot aux roses. Plusieurs épargnants vivant en France avaient alors vite fait de ren-trer au bled pour s'enquérir de la situation. Certains d'entre eux s'étaient rapprochés du directeur de wilaya d'Algérie poste pour l'informer de la disparition de leurs carnets d'épargne et des sommes colossales de leurs épargnes. Alors que tous les écrits comptables étaient corrects et qu'aucune anomalie n'avait été constatée par Algérie poste, il s'est avéré que les clients concernés étaient «victimes d'abus de confiance». Les premiers plaignants affirment avoir remis leurs carnets au receveur qui a disparu dans la nature. Ces émigrés et retraités de France confiaient leurs documents à ce receveur qui gérait jusque-là leurs comptes, en procédant au versement des sommes qu'ils lui faisaient parvenir de France. Ces victimes sont pour la plupart des émigrés et des retraités.

A l'époque déjà, on parlait à Ighil Ouantar, d'un préjudice de près de deux milliards de centimes, rien qu'en comptant les clients qui se sont déclarés. L'enquête ouverte par la gendarmerie de Beni Maouche au lendemain de la disparition du receveur de ce même bureau de poste a fini par élucider cette affaire, première du genre dans la wilaya de Béjaïa; à noter qu'un employé d'Algérie poste du bureau du village Ighil Ouantar dans la même commune est porté disparu depuis le 13 janvier 2015.